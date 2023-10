Lorg GRB 230307A: A’ tilgeil solas air aonaidhean rionnag Neutron

Ann an adhartas mòr, tha sgioba de luchd-saidheans bho air feadh an t-saoghail air sealladh iongantach a dhèanamh o chionn ghoirid air spreadhadh gamma-ray ris an canar GRB 230307A. Le bhith a’ cleachdadh measgachadh de theileasgopan stèidhichte air an talamh agus fànais, a’ toirt a-steach Teileasgop Fànais James Webb, Teileasgop Fànais Fermi Gamma-ray, agus Amharclann Neil Gehrels Swift, tha an luchd-rannsachaidh seo air tachartas cosmach iongantach fhaicinn mar thoradh air aonadh dà rionnag neutron. . Mar thoradh air an iongantas tearc seo, thachair spreadhadh cumhachdach, a’ gineadh eileamaidean trom.

Is e aon de na taobhan as inntinniche den lorg seo lorg tellurium às deidh an spreadhadh. Tha Tellurium na eileamaid nas teirce na platinum air an Talamh agus tha a làthaireachd a’ nochdadh gum faodadh eileamaidean eile faisg air tellurium air a’ bhòrd ràitheil, leithid iodine, a bhith air an lorg cuideachd anns an stuth a chaidh a chuir a-mach às an kilonova. Tha Iodine na bheathachadh mèinnearach riatanach a tha deatamach airson a bhith a’ toirt taic do bheatha air a’ phlanaid againn.

Bidh Kilonovae, na spreadhaidhean mòra mar thoradh air bualadh rionnagan neutron no rionnag neutron agus toll dubh, a’ leigeil ma sgaoil tòrr lùth taobh a-staigh beagan dhiog. Tha an lùth a thèid a sgaoileadh tro na tachartasan sin co-ionann ris na bhiodh ar Sun a’ toirt a-mach fad a beatha 10-billean bliadhna.

Tha GRB 230307A gu sònraichte iongantach air sgàth cho soilleir ‘s a tha e. Anns na 50 bliadhna mu dheireadh de bheachdan, chan eil ann ach an dàrna spreadhadh gamma-ray as soilleire a chaidh a chlàradh. Bidh e a’ deàrrsadh timcheall air 1,000 uair nas gile na spreadhadh gamma-ray àbhaisteach a lorgar leis an teileasgop Fermi.

Thug an co-obrachadh eadar diofar teileasgopan fànais agus talmhainn cothrom do luchd-saidheans cruinneachadh de fhiosrachadh luachmhor mun tachartas iongantach seo ann an àm fìor. Le bhith a’ cleachdadh comasan fo-dhearg Teileasgop Fànais James Webb, b’ urrainn do luchd-rannsachaidh cò às a thàinig an kilonova a dhearbhadh, ga lorg taobh a-staigh galaxy shnìomhanach mu 120,000 solas-bliadhna air falbh bho làrach an aonaidh rionnag neutron. Shiubhail an dà rionnag neutron astar iongantach, co-ionann ri trast-thomhas ar Slighe Bainne, mus deach iad còmhla ceudan de mhilleanan de bhliadhnaichean às deidh sin.

Tha an lorg ùr-nodha seo a’ soilleireachadh nàdar taiceil àite agus teileasgopan stèidhichte air an talamh ann an raon speuradaireachd. Nuair a thèid Teileasgop Fànais Ròmanach Nancy Grace a chuir air bhog, aig a bheil sealladh iongantach, tha speuradairean a’ dùileachadh barrachd chothroman airson kilonovae a sgrùdadh agus a sgrùdadh san àm ri teachd.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature, a’ comharrachadh adhartas cudromach nar tuigse air cruthachadh eileamaidean troma air feadh an cosmos.

Ceistean cumanta:

C: Dè a th’ ann an spreadhadh gamma-ray?

A: Tha spreadhadh gamma-ray na spreadhadh fìor shunndach a bhios a’ sgaoileadh tòrr mòr de rèididheachd gamma-ray agus a’ tachairt ann an ceàrnaidhean fad às den chruinne-cè.

C: Dè a th 'ann an kilonovae?

F: 'S e spreadhadh mòr a th' ann an Kilonovae mar thoradh air dà rionnag neutron no rionnag neutron agus toll dubh a bhualadh.

C: Carson a tha lorg tellurium cudromach san lorg seo?

F: Tha làthaireachd tellurium a 'moladh gum faodadh eileamaidean eile, leithid iodine, a bhith an làthair anns an stuth a chaidh a thoirt a-mach às an kilonova. Tha Iodine na bheathachadh mèinnearach riatanach a tha riatanach airson beatha air an Talamh.

C: Ciamar a tha Teileasgop Fànais James Webb a’ cur ris an sgrùdadh seo?

F: Thug Teileasgop Fànais James Webb seachad comasan infridhearg luachmhor a chuidich luchd-saidheans a bhith ag aithneachadh far a bheil an kilonova taobh a-staigh galaxy shnìomhanach, a’ tilgeil solas air cò às a thàinig an aonadh rionnag neutron.

C: Dè cho cudromach sa tha Teileasgop Fànais Ròmanach Nancy Grace?

A: Leigidh Teileasgop Fànais Ròmanach Nancy Grace, le a shealladh farsaing, le speuradairean tuilleadh sgrùdaidh agus sùil a chumail air kilonovae, a’ tabhann barrachd chothroman airson na tachartasan cosmach sin a sgrùdadh gu mionaideach.

(Tobar: NASA)