Sealladh ùr air mar a tha Exoplanets a’ cuairteachadh Rho Coronae Borealis

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns The Astrophysical Journal air solas a thilgeil air a’ chrìonadh a tha ri thighinn de cheithir exoplanets ann an siostam Rho Coronae Borealis (RCB). Tha dàn do-sheachanta aig na exoplanets sin leis gu bheil an rionnag aoigheachd aca, rionnag buidhe coltach ris a’ Ghrian againn, faisg air an ìre fhuamhaire dhearg aige, a thathar an dùil a thachras ann an timcheall air billean bliadhna.

Chaidh an sgrùdadh, leis an tiotal “Planetary Engulfment Prognosis within the Rho CrB System,” a stiùireadh le Stephen R. Kane bho Roinn nan Saidheansan Talmhainn is Planetary aig Oilthigh California, Taobh na h-Aibhne. Rinn Kane sgrùdadh air àm ri teachd Rho Coronae Borealis agus na planaidean exoplanets aige a’ cleachdadh modalan mean-fhàs stellar.

Nochd an rannsachadh gu bheil trì de na exoplanets, leis an t-ainm Rho Coronae Borealis e, b, agus c, ann an suidheachadh gu math so-leònte air sgàth cho faisg ‘s a tha iad air an rionnag. Tha na planaidean as fhaide a-staigh ann an cunnart a bhith air an glacadh gu tur leis an rionnag a tha a’ leudachadh aon uair ‘s gun tèid i a-steach don ìre fhuamhaire dhearg aige.

Ged a tha cuid de sgrùdaidhean a’ moladh gu bheil mar a thachair do phlanaidean mòra fo-Jupiter taobh a-staigh raon sònraichte bhon rionnag air a seuladh, a’ ciallachadh nach eil cothrom aca mairsinn, tha sealladh de dhòchas ann airson planaidean eile san t-siostam. Mar a bhios an rionnag ag èirigh, faodaidh planaidean eadar-obrachadh gu trom le chèile, a dh’ fhaodadh a bhith a’ leantainn gu gluasadan gluasadach meadhanach agus gan draibheadh ​​nas fhaide bhon rionnag. Ann an cuid de chùisean, faodaidh an eadar-obrachadh seo slighe teicheadh ​​​​a thoirt dha na planaidean sin.

Ach, faodaidh na h-aon eadar-obrachaidhean làn-mara a dh’ fhaodadh planaid a shàbhaladh obrachadh na aghaidh cuideachd. Faodaidh na feachdan grabhataidh eadar na planaidean agus an rionnag an gluasad a-steach, gan snìomh nas fhaisge air an crìonadh. Tha luchd-saidheans gu gnìomhach a 'sgrùdadh nam pròiseasan sin le bhith a' coimhead air na rionnagan a tha a 'fàgail a' phrìomh shreath.

Ged a dh’ fhaodadh suidheachadh gach exoplanet fa leth ann an siostam Rho Coronae Borealis atharrachadh gu mòr, tha an rannsachadh a’ nochdadh gum bi a’ phlanaid e, a’ phlanaid as fhaide a-staigh, dualtach falmhachadh gu sgiobalta fhad ‘s a bhios an rionnag ga ghlacadh. Tha dùil gum bi Planet b, am fear as motha de na ceithir exoplanets, a’ fulang aimhreit làn-mara, a’ fàgail nach bi e beò. Dh’ fhaodadh sèid an rionnag a dh’ adhbhraicheas stuth planaid b buaidh a thoirt air mar a thachair dha planaidean c agus d, a’ luathachadh an sàsachadh.

Fhad ‘s a tha na modailean agus na samhlaidhean a’ toirt seachad seallaidhean deatamach air àm ri teachd Rho Coronae Borealis agus na h-exoplanets aige, tha na mion-fhiosrachadh mionaideach mun dàn dhaibh fhathast duilich a dhearbhadh cho fada ro làimh. Ach a dh’ aindeoin sin, tha an rannsachadh seo a’ toirt sealladh ùr air na builean a dh’ fhaodadh a bhith ann airson exoplanets a’ cuairteachadh rionnag anns an ìre fhuamhaire dhearg aige.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Q: Dè a th 'ann an Rho Coronae Borealis?

F: 'S e rionnag buidhe a th' ann an Rho Coronae Borealis a tha suidhichte mu 57 bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh. Tha e coltach ris a’ Ghrian againn a thaobh tomad, radius, agus soilleireachd.

C: Dè an aois a tha Rho Coronae Borealis?

F: Tha Rho Coronae Borealis timcheall air deich billean bliadhna a dh’aois, ga fhàgail dà uair nas sine ris a’ Ghrian againn.

C: Dè an ìre fuamhaire dearg?

F: Tha ìre an fhuamhaire dhearg na ìre mean-fhàs mòr far am bi rionnag, mar Rho Coronae Borealis, a’ dol suas gu cuibhreannan mòra air sgàth dìth connaidh haidridean na chridhe. Bidh an ìre seo a’ tachairt nuair a bhios rionnag a’ cuir a-mach a chonnadh niuclasach agus na sreathan a-muigh aice a’ leudachadh.

C: An tèid na h-exoplanets a chaitheamh gu tur leis an rionnag?

A: Tha dùil gum fàs an exoplanet as fhaide a-staigh, Rho Coronae Borealis e, gu luath. Tha e coltach gum bi an t-exoplanet mòr, Rho Coronae Borealis b, a’ fulang buaireadh làn-mara, fhad ‘s a dh’ fhaodadh na h-exoplanets eile a bhith air an glacadh no air tomad a chall tro fhuadach fhad ‘s a bhios iad a’ snìomh a dh’ionnsaigh an rionnag.

C: A bheil dòchas sam bith ann gum mair na exoplanets?

F: Dh’ fhaodadh cuid de dh’ eadar-obrachadh eadar na h-exoplanets leantainn gu gluasadan gluasadach meadhanach no an draibheadh ​​​​nas fhaide bhon rionnag, a’ toirt seachad slighe teicheadh. Ach, faodaidh na feachdan grabhataidh an toirt nas fhaisge air an crìonadh. Tha mairsinneachd nan exoplanets fhathast mì-chinnteach.