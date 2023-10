Bidh luchd-rannsachaidh a’ leasachadh dòigh ùr airson mion-sgrùdadh pròtain gun mhilleadh

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Texas A&M agus TEES air adhartas mòr a dhèanamh ann am mion-sgrùdadh pròtain le bhith a’ toirt a-steach innleachd ùr ris an canar thermostable-Raman-interaction-profiling (TRIP). Gu traidiseanta, tha speactroscopaidh Raman air a bhith dùbhlanach dha luchd-rannsachaidh bith-mheidigeach mar thoradh air a’ mhilleadh a chaidh a dhèanamh air pròtanan beò aig àm tomhais optigeach. Ach, tha an dòigh-obrach TRIP a’ ceadachadh sgrìonadh dùmhlachd ìosal, dòs ìosal de eadar-obrachaidhean pròtain-gu-ligand ann an suidheachaidhean iomchaidh, a’ toirt seachad tomhasan làn ath-ghintinn gun leubail.

Tha speactroscopaidh Raman na dhòigh-obrach a tha a’ toirt a-steach a bhith a’ deàrrsadh solas monochromatic air sampall agus a’ cumail sùil air an t-solas sgapte a tha a’ nochdadh. Ach, gu h-eachdraidheil tha an teas a ghineadh an solas air leantainn gu sgrios phròtainean beò, a’ leantainn gu toraidhean neo-chunbhalach. A-nis, tha TRIP a’ tabhann fuasgladh le bhith a’ fuarachadh an uachdar no an fho-strat, a chuireas casg air milleadh pròtain. Leigidh seo le luchd-rannsachaidh am fiosrachadh riatanach fhaighinn gun a bhith a’ toirt buaidh air ionracas nam pròtanan.

Tha buaidh an t-seisein seo cudromach. Tha pàirt deatamach aig eadar-obrachaidhean protein-ligand ann an grunn phròiseasan bith-eòlasach, a’ gabhail a-steach tar-chuir chomharran, freagairtean dìonachd, agus riaghladh gine. Dh’ fhaodadh comas TRIP na h-eadar-obrachaidhean sin a lorg ann an àm fìor an loidhne-tìm airson deuchainn dhrogaichean is banachdach a ghiorrachadh, a dh’ fhaodadh leantainn gu leasachadh nas luaithe agus nas èifeachdaiche a thaobh cosgais.

A bharrachd air an sin, feumaidh an dòigh TRIP meudan sampall nas lugha agus dùmhlachd pròtain nas ìsle, ga dhèanamh na roghainn nas èifeachdaiche a thaobh cosgais airson deuchainn. Tha comas aig an adhartas seo ann am mion-sgrùdadh pròtain cruth-atharrachadh a dhèanamh air deuchainnean clionaigeach le bhith a’ toirt seachad toraidhean air an aon latha le cinnt nas àirde.

Tha an sgioba rannsachaidh cuideachd a’ sgrùdadh thagraidhean a bharrachd airson an dòigh TRIP. Tha iad an dòchas co-dhèanamh ceimigeach pròtainean a chomharrachadh a’ cleachdadh an dòigh seo, a dh’ fhaodadh buaidh a bhith aige air mion-sgrùdadh DNA agus moileciuilean bith-eòlasach eile.

Gu h-iomlan, tha leasachadh an dòigh TRIP a’ tabhann fuasgladh gealltanach do na dùbhlain a tha romhpa ann am mion-sgrùdadh pròtain. Leis a’ chomas aige tomhasan gun mhilleadh a thoirt seachad ann an suidheachaidhean iomchaidh, tha comas aig TRIP grunn raointean atharrachadh, a’ gabhail a-steach leasachadh dhrogaichean, deuchainn banachdach, agus breithneachadh clionaigeach.

