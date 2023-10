A’ sgrùdadh laghan glèidhteachais ann an Quantum Mechanics

Tha laghan glèidhteachais nam prionnsapalan bunaiteach ann am fiosaig a tha a’ toirt cunntas air glèidheadh ​​meudan no feartan sònraichte ann an siostaman fiosaigeach iomallach thar ùine. Tha na laghan sin, a tha a’ toirt a-steach glèidhteachas mòr-lùth, momentum, agus cosgais dealain, deatamach airson giùlan na cruinne-cè a thuigsinn. Bidh iad a’ dearbhadh nam pròiseasan a dh’ fhaodadh no nach urrainn tachairt ann an nàdar. Mar eisimpleir, tha glèidhteachas momentum a’ nochdadh gu bheil suim a h-uile mionaid fhathast seasmhach ann an siostam dùinte ro agus às deidh tachartas, leithid tubaist.

Ged a tha laghan glèidhteachais air an deagh stèidheachadh ann am meacanaig clasaigeach, bidh iad a’ fàs nas inntinniche ann an raon meacanaig cuantamach. Ann am meacanaig cuantamach, tha teòraidhean glèidhteachais a’ tighinn bho phrionnsapalan leithid co-chothromachd shiostaman fiosaigeach, eu-coltach ri meacanaig clasaigeach far a bheilear a’ gabhail riutha bhon toiseach.

Ann an sgrùdadh ùr a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the National Academy of Sciences, leasaich luchd-rannsachaidh deuchainn smaoineachaidh gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air laghan glèidhteachais ann am meacanaig cuantamach. Bidh deuchainnean smaoineachaidh, suidheachaidhean beachd-bharail a thathas a’ cleachdadh gus buaidh theòiridhean agus phrionnsapalan a sgrùdadh, a’ toirt sealladh ùr air nàdar meacanaig cuantamach.

Tha an deuchainn smaoineachaidh a chruthaich an luchd-rannsachaidh a’ toirt a-steach dà charactar, Alice agus Bob, nan suidhe air cathraichean le cuibhlichean mu choinneimh a chèile. Nuair a bhios iad a 'putadh a chèile, bidh iad a' gluasad ann an taobh eile aig an aon astar, a 'ciallachadh gu bheil suim cunbhalach de luaths co-ionann ri neoni. Tha seo a’ sealltainn glèidhteachas momentum taobh a-staigh na rìoghachd quantum.

Tha cudromachd an deuchainn smaoineachaidh seo a’ leudachadh nas fhaide na an suidheachadh sònraichte aige. Tha e a’ nochdadh iomchaidheachd uile-choitcheann laghan glèidhteachais, a’ gabhail a-steach suidheachaidhean le diofar tomadan, gluasad tùsail, agus eadar-obrachaidhean iom-fhillte. Tha laghan glèidhteachais a’ nochdadh bho na co-chothromachd a lorgar ann an nàdar, agus tha an ro-innseachd aca a’ cumail a dh’ aindeoin mion-fhiosrachadh sònraichte nan eadar-obrachaidhean.

Ann am meacanaig cuantamach, ge-tà, tha dùbhlain mu choinneamh laghan glèidhteachais traidiseanta. Bidh tomhas meud sònraichte ann an siostam cuantamach a’ cur dragh air an t-siostam, ag atharrachadh gu bunaiteach an mean-fhàs às deidh sin. Gus faighinn thairis air an dùbhlan seo, dhealbhaich an luchd-rannsachaidh suidheachadh deuchainneach a bha a’ toirt a-steach ullachadh siostam quantum ann an staid tùsail sònraichte agus tomhas meud glèidhte dìreach às deidh an ullachadh. Leig iad an uairsin leis an t-siostam a thighinn air adhart gun tomhas sam bith, a’ nochdadh gu bheil glèidhteachas gluasad ceàrnach a’ leantainn eadhon ann an cùisean fa-leth.

Tha an sgrùdadh seo a’ cur ri tuigse nas doimhne air prionnsapalan bunaiteach meacanaig quantum agus na laghan glèidhteachais a tha a’ riaghladh giùlan shiostaman cuantamach. Le bhith a’ sgrùdadh nan laghan sin tro dheuchainnean smaoineachaidh agus rèiteachaidhean deuchainneach ùr-ghnàthach, faodaidh luchd-saidheans cumail orra a’ fuasgladh dìomhaireachdan na rìoghachd cuantamach.

