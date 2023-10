Dìomhaireachd galaxies soilleir tràth air fhuasgladh: Cruthachadh Rionnag Bursty

O chionn ghoirid ghlac Teileasgop Fànais James Webb (JWST) ìomhaighean de chuid de na galaxies as tràithe sa chruinne-cè, a chaidh a chruthachadh taobh a-staigh beagan cheudan millean bliadhna bhon Big Bang. Bha na galaxies sin a 'nochdadh ro shoilleir, ro mhòr, agus ro fhàs airson an aois, a' toirt dùbhlan don mhodail àbhaisteach de eòlas-eòlas. Ach, tha rannsachadh ùr a chaidh fhoillseachadh anns The Astrophysical Journal Letters a’ moladh gum faod cruthachadh rionnagan bursty, iongantas a tha a’ toirt a-steach amannan goirid, dian de bhreith is bàs rionnagach agus an uairsin ìrean nas fhaide, nas sàmhaiche, an dìomhaireachd seo a mhìneachadh.

Chleachd an luchd-rannsachaidh samhlaidhean coimpiutair adhartach bhon phròiseact Feedback of Relativistic Environments (FIRE) gus a’ chùis seo a sgrùdadh. Nochd na samhlaidhean gum faodadh cruthachadh rionnagan bursty cunntas a thoirt air an soilleireachd iongantach a chaidh fhaicinn anns na galaraidhean tràth a ghlac JWST. Tha cruthachadh rionnagan bursty cumanta ann an galaxies le meud ìosal agus tha e air a chomharrachadh le spreadhaidhean de chruthachadh rionnagan agus an uairsin spreadhaidhean supernova, a chuireas a-mach gas a thuiteas air ais a-steach gus rionnagan ùra a chruthachadh. Ach, nuair a dh’ fhàsas galaxies mòr gu leòr, bidh an grabhataidh aca a’ cumail an galaxy còmhla agus ga thoirt a-steach gu staid sheasmhach, a’ cur casg air gas a bhith air a chur a-mach.

Ma thèid a dhearbhadh, sheachain am mìneachadh seo an fheum air ath-sgrùdaidhean no atharrachaidhean air a’ mhodail àbhaisteach de chosm-eòlas. Bidh na co-dhùnaidhean a’ tilgeil solas air fiosaig an latha an-diugh cosmach agus a’ toirt dùbhlan do bheachdachaidhean a bh’ ann roimhe mun chruinne-cè tràth. Le bhith a’ toirt seachad fianais làidir, tha an JWST air ar tuigse mu fhiosrachadh fiosaigeach galaxies àrdachadh gu mòr agus a’ leigeil leinn ath-thadhal agus sgrùdadh a dhèanamh air fiosaig tràth na cruinne-cè.

