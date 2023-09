A’ toirt a-steach Find Starlink: Inneal airson a bhith a’ lorg agus a’ coimhead air saidealan Starlink ann an àm fìor

Na smaoinich thu a-riamh am faic thu saidealan Starlink Elon Musk bhon àite agad? Taing do inneal ùr leis an t-ainm Find Starlink, faodaidh tu a-nis sùil a chumail air na saidealan sin agus coimhead orra ann an àm fìor. Fhad ‘s a tha mapa Starlink air a bhith ri fhaighinn don phoball airson ùine, chaidh a chleachdadh sa mhòr-chuid gus sgrùdadh a dhèanamh airson còmhdach ann an raointean sònraichte. Ach, tha Find Starlink ga thoirt ceum nas fhaide air adhart le bhith a’ leigeil le luchd-cleachdaidh faicsinneachd nan saidealan, na h-amannan seallaidh as fheàrr, agus luachan soilleireachd co-cheangailte riutha a rèir an àite no na co-chomharran aca.

Is e aon de na taobhan as inntinniche de bhith a’ coimhead air saidealan Starlink an coltas. Nuair a thèid an cruinneachadh còmhla, bidh iad a’ cruthachadh sreath de sholais a tha a’ sruthadh thairis air speur na h-oidhche. Eu-coltach ri saidealan eile a tha a’ nochdadh mar phuingean solais fa-leth, tha an reul-bhad Starlink a’ cruthachadh taisbeanadh lèirsinneach tarraingeach.

Tha Lorg Starlink a’ cur an cuimhne luchd-cleachdaidh ged a dh’ fhaodadh saideal a bhith a’ coimhead os an cionn, gu bheil e gu math cumanta a bhith a’ call cruinneachadh dhiubh. Bidh na saidealan sin a’ gluasad aig astar iongantach de 300 mìle sa mhionaid, ga dhèanamh furasta an ionndrainn eadhon ged a bheir thu ùine cheart dhut. Mar sin, na bi mì-mhisneachail mura faigh thu sealladh orra sa bhad.

Tha e cudromach cuimhneachadh gur e inneal neo-eisimeileach a th’ ann an Find Starlink agus nach eil e gu h-oifigeil ceangailte ri SpaceX no Starlink. An àite sin, bidh e a’ cleachdadh cho-chomharran gus slighean nan megaconstellations sin a lorg fhad ‘s a bhios iad a’ cuairteachadh na Talmhainn.

Ma tha ùidh agad ann a bhith a’ faicinn iongnadh saidealan Starlink aig Elon Musk, feuch Find Starlink. Cuir a-steach d’ àite no do cho-chomharran, agus faigh a-mach cuin agus càite am faigh thu sealladh air na solais inntinneach sin a’ sruthadh thairis air na speuran.

