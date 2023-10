NASA gus sgrùdadh a dhèanamh air Asteroid Meatailt Strange ainmichte Psyche

Tha NASA a’ tòiseachadh air misean àrd-amasach gus sgrùdadh a dhèanamh air asteroid leis an t-ainm Psyche a thathas a’ creidsinn a tha sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de mheatailt. Air a stiùireadh le Lindy Elkins-Tanton à Oilthigh Stàite Arizona, tha am misean seo a’ comharrachadh a’ chiad uair a thadhail NASA air saoghal le uachdar meatailt. Eu-coltach ri miseanan roimhe a bha ag amas air creag, deigh, no gas, tha an soitheach-fànais Psyche ag amas air seallaidhean a thoirt seachad mu bhith a’ cruthachadh planaidean le coraichean beairteach ann am meatailt.

A 'tomhas mu mheud Massachusetts, chaidh an asteroid Psyche a lorg ann an 1852. Tha luchd-rannsachaidh a 'tuairmse gu bheil e air a dhèanamh suas de mu 30 gu 60 sa cheud meatailt air sgàth cho dlùth' sa tha e. A dh’ aindeoin glè bheag de eòlas air a choltas corporra, glacaidh an soitheach-fànais ìomhaighean aon uair ‘s gun ruig e an asteroid san Lùnastal 2029.

Tha luchd-saidheans a’ cumail a-mach gum faodadh Psyche a bhith a’ nochdadh sgàinidhean air an cuairteachadh le spìcean iarainn, mar thoradh air daingneachadh meatailt leaghte air a ghineadh le buaidh. Faodaidh an asteroid cuideachd bearraidhean mòra meatailt fhoillseachadh agus na tha air fhàgail de shruthan làbha uaine-bhuidhe. Chan eil beachdan gnàthach a’ leigeil le teileasgopan Psyche fhaicinn mar phuing solais, leis gu bheil e còrr air 150 millean mìle air falbh ann an sgìre a-muigh a’ phrìomh chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter.

Thèid an soitheach-fànais Psyche a chuir air bhog bho Ionad Fànais Ceanadach ann am Florida aig mullach rocaid SpaceX, leis a’ chiad chothrom air a chuir air bhog airson madainn Diardaoin aig 10: 16m EDT.

Tha am misean seo a’ toirt cothrom gun samhail do luchd-saidheans sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air cruthachadh agus co-dhèanamh bhuidhnean celestial, a’ tilgeil solas air eachdraidh cridhe ar planaid fhèin.

