Lorgaidhean ùra air Ganymede: Fuasgladh dìomhaireachd na gealaich as motha aig Jupiter

Tha misean Juno aig NASA air clach-mhìle ùr-nodha a choileanadh le bhith a’ lorg thoraidhean ùra cudromach air Ganymede, a’ ghealach as motha ann an Jupiter. Nuair a bha e faisg air làimh, rinn spectrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) an soitheach-fànais lorg iongantach, a’ lorg salainn mèinnearach agus todhar organach air uachdar na gealaich. Tha an t-adhartas cudromach seo, a chaidh fhoillseachadh ann an Reul-eòlas Nàdair, air seallaidhean luachmhor a thoirt do luchd-saidheans air mar a rinn Ganymede agus an cuan falaichte enigmatic fon sgudal reòta aige.

Tha Ganymede, gealach nas motha na a’ phlanaid Mercury, air luchd-rannsachaidh a ghlacadh airson bhliadhnaichean air sgàth a chuan susbainteach a-staigh. Ged a bha beachdan roimhe bho bhàta-fànais NASA Galileo agus an Teileasgop Hubble Space a’ nochdadh gu robh salainn agus stuthan organach ann, cha robh an ìre fuasglaidh gu leòr airson fianais chinnteach a stèidheachadh.

Ach, air 7 Ògmhios, 2021, choilean Juno turas faisg air làimh de Ganymede, a’ seòladh cho faisg air 650 mìle bho uachdar na gealaich. Rè an t-suidheachaidh iongantach seo, ghlac inneal JIRAM ìomhaighean agus speactra infridhearg iongantach, a’ nochdadh mion-fhiosrachadh toinnte mu thalamh na gealaich.

Chuir an dàta a chruinnich Juno iongnadh air luchd-saidheans leis an ìre mion-fhiosrachaidh gun choimeas aige, a’ taisbeanadh rùn spàsail nas fheàrr na 0.62 mìle gach piogsail. Leig seo le bhith a’ lorg agus a’ mion-sgrùdadh feartan speactram sònraichte ann an stuthan neo-uisge-deighe, a’ gabhail a-steach sodium chloride hydrated, ammonium chloride, sodium bicarbonate, agus aldehydes a dh’fhaodadh a bhith ann an aliphatic.

Seantans tuairisgeulach: Tha na co-dhùnaidhean iongantach seo a’ nochdadh eachdraidh cruthachaidh inntinneach Ganymede, leis gu bheil làthaireachd salainn ammoniated a’ nochdadh gur dòcha gu bheil a’ ghealach air stuthan a chruinneachadh fuar gu leòr airson ammonia a dhlùthadh. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh na salainn carbonate a thighinn bho deigh làn carbon dà-ogsaid.

Gu h-iongantach, chaidh an cruinneachadh as àirde de shalainn agus stuthan organach a lorg an dà chuid ann an talamh dorcha agus soilleir suidhichte aig domhan-leud sònraichte air an dìon bho raon magnetach dian Jupiter. Tha an sealladh inntinneach seo a’ nochdadh gum faodadh na stuthan a chaidh a lorg a bhith nam fuigheall de sàl domhainn a’ chuain a ràinig uachdar reòta Ganymede aon uair.

Mar a thèid misean Juno air adhart, tha e a’ leantainn air adhart a’ fuasgladh dìomhaireachdan Jupiter agus na monaidhean eadar-mheasgte aige. A bharrachd air na chaidh a lorg air Ganymede, tha Juno cuideachd air sùil gheur a chumail air Europa agus tha e a-nis deiseil airson sgrùdadh a dhèanamh air Io fhad ‘s a tha e ri thighinn.

FAQ:

C: Ciamar a rinn spectrometer JIRAM Juno lorg ùr air Ganymede?

A: Nuair a bha e faisg air làimh, lorg spectrometer Juno JIRAM salainn mèinnearach agus todhar organach air uachdar Ganymede, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air co-dhèanamh na gealaich.

C: Dè cho cudromach sa tha cuan a-staigh Ganymede?

F: Tha cuan mòr a-staigh Ganymede air ùidh a thoirt do luchd-saidheans, agus faodaidh an rannsachadh aige fiosrachadh luachmhor a thoirt seachad mu chruthachadh na gealaich agus comas còmhnaidh.

C: Dè cuid de na stuthan a chaidh a lorg air Ganymede?

A: Lorg an speactrometer JIRAM clorid sodium hydradach, clorid ammonium, sodium bicarbonate, agus aldehydes a dh’ fhaodadh a bhith aliphatic air uachdar Ganymede.

C: Càite an deach an ìre as àirde de shalainn is stuthan organach a lorg air Ganymede?

F: Chaidh an ìre as àirde de shalainn agus stuthan organach a lorg ann an tìrean dorcha agus soilleir a bha suidhichte aig domhan-leud sònraichte air an dìon bho raon magnetach dian Jupiter.

C: Dè an ath amas aig Juno às deidh dha Ganymede a sgrùdadh?

A: Leanaidh Juno air adhart leis a mhisean le bhith a’ cumail sùil gheur air Io rè an ath flyby aige, a’ leudachadh ar tuigse mu Jupiter agus an siostam iom-fhillte de ghealaich.