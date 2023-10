Fuaimean Pando: Ag èisteachd ri conaltradh an t-Seann Chraobh

Chaidh clàraidhean a dhèanamh o chionn ghoirid a leigeas leinn na fuaimean a tha aon de na fàs-bheairtean beò as fharsainge agus as sine air an Talamh a chluinntinn. Tha Pando, coille mhòr air a chruthachadh le aon chraobh, na lus iongantach a bhuineas don ghnè crith-thalmhainn. Le 47,000 gasan uile le DNA co-ionann, tha Pando a’ sgaoileadh thairis air 100 acaire ann an Utah. Le aois measta de dh’ fhaodadh a bhith 12,000 bliadhna a dh’aois, tha cuideam de 6,000 tonna meatrach anns an aonad beò mòr seo agus tha gasan coltach ri craobhan ann a tha suas ri 24 meatairean.

Cho-obraich an neach-ealain fuaim Jeff Rice le Friends of Pando gus fuaimean na h-organaig falaichte seo a chlàradh. A 'cur fòn-uisge am broinn lag aig bonn meur agus ga shnàthadh sìos gu freumhan na craoibhe, lorg Rice fuaim lag, eadhon a' glacadh crith aig àm stoirm. Tha an neach-ealain den bheachd gu bheil na crithidhean air adhbhrachadh leis na milleanan de dhuilleagan sa choille a’ crith agus a’ sgaoileadh an crith sìos tro na meuran agus a-steach don talamh.

Tha siostam bun-stèidh Pando eadar-cheangailte, mar a chithear bho na fuaimean a chaidh a ghlacadh nuair a chaidh meur a chuir air falbh bho astar. Ged a tha siostaman freumhaich co-roinnte cumanta ann an gnèithean critheann, tha Pando a’ seasamh a-mach air sgàth meud agus aois iongantach.

Tha comas ealanta is saidheansail aig a’ chothrom seo nach fhacas a-riamh a bhith ag èisteachd ri fuaimean Pando. Tha Lance Oditt, a stèidhich Friends of Pando, a’ faicinn comas an dàta fuaim seo a chleachdadh ann an sgrùdaidhean saidheansail gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air an t-siostam uisgeachaidh mòr falaichte gun a bhith a’ dèanamh milleadh sam bith.

Chuir Jeff Rice cuideam air cho cudromach sa tha fuaimean nàdarra ann an sgrùdaidhean àrainneachd, ag ràdh gur e clàr de bhith-iomadachd ionadail a th’ annta agus gun gabh an cleachdadh gus atharrachadh àrainneachd a thomhas. Gu mì-fhortanach, tha Pando an-dràsta ann an staid crìonadh mar thoradh air gnìomhan daonna leithid glanadh àrainn agus cuir às do chreachadairean a chuidicheas le bhith a’ cumail smachd air àireamhan luibheach. Tha seo a’ togail dhraghan mu na tha an dàn don fhàs-bheairt iongantach seo agus an eag-shiostam a tha e a’ toirt taic.

stòran:

- Rabhadh Saidheans: URL

- Caraidean Pando: URL