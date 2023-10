Teileasgop Rubin: A’ foillseachadh dìomhaireachdan na cruinne

Tha an teileasgop Rubin, le astar agus cumhachd gun choimeas, deiseil gus ar tuigse mun chruinne-cè ath-nuadhachadh. Thairis air deich bliadhna, glacaidh e 40 billean nithean cosmach, a’ toirt a-steach galaxies, a’ toirt cothrom gun samhail dha speuradairean dìomhaireachdan a’ chosmos a sgrùdadh.

Tha aon de na prìomh cheistean ann an astrophysics a’ dol timcheall air cùis dhorcha, stuth do-fhaicsinneach a tha mar a’ mhòr-chuid de chùis na cruinne. Le bhith a 'toirt air falbh coltas galaxies, bidh stuth dorcha a' fàgail a lorgan. Bheir teileasgop Rubin seachad seallaidhean luachmhor air cuspair dorcha tron ​​​​chomas aige sgrùdadh a dhèanamh air lionsan imcheist lag. Tha an t-iongantas seo a’ toirt iomradh air saobhadh ùine fànais air adhbhrachadh le nithean mòra, ag atharrachadh slighean ghathan solais. Mar thoradh air an sin, le bhith a’ mapadh cuairteachadh stuth dorcha, faodaidh speuradairean enigma an stuth so-ruigsinneach seo fhuasgladh.

A’ cleachdadh a shealladh farsaing, chan eil Rubin cuingealaichte ri bhith a’ sgrùdadh cuspair dorcha leis fhèin. Glacaidh an teileasgop ìomhaighean de mhilleanan de asteroids taobh a-staigh ar siostam grèine, is dòcha gun lorg sinn feadhainn nach deach a lorg roimhe. A bharrachd air an sin, tha Rubin ag amas air a bhith a’ dearbhadh no a’ diùltadh gu bheil “Planet Nine”, planaid beachd-bharail a thathas a’ creidsinn a tha air iomall ar siostam grèine.

Tha tabhartas cudromach eile bhon teileasgop Rubin na chomas air rabhaidhean luath a thoirt seachad mu spreadhaidhean supernovae air feadh an cosmos. Le bhith a’ clàradh mapa neo-mhearachdach de rionnagan taobh a-staigh ar galaxy Milky Way, cuidichidh Rubin tuigse nas fheàrr air ar nàbaidheachd cosmach.

Tha an teileasgop Rubin, còmhla ris a’ chamara chumhachdach aige, a’ riochdachadh leum ann an comasan speurail. Fosglaidh na beachdan coileanta aige dìomhaireachdan na cruinne a tha air a bhith falaichte o chionn fhada.

Mìneachaidhean:

- Lionsa grabhataidh lag: saobhadh ùine fànais air adhbhrachadh le nithean mòra, ag atharrachadh slighean ghathan solais.

- Cùis dhorcha: Stuth neo-fhaicsinneach a tha a’ dèanamh suas a’ mhòr-chuid de chùis anns a’ chruinne-cè agus nach gabh a lorg ach tro na buaidhean trom-inntinn aige.

- Teileasgop Rubin: Teileasgop ùr-nodha air a dhealbhadh gus 40 billean nithean cosmach a ghlacadh, a’ toirt cothrom do speuradairean sgrùdadh a dhèanamh air cuspair dorcha, asteroids, agus supernovae, am measg uinneanan celestial eile.

Stòran: Oilthigh Charnegie Mellon, Amharclann Rubin