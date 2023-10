Fìrinnean do-chreidsinneach Is dòcha nach cuala tu roimhe

Dèan ullachadh airson gum bi d’ inntinn air a sèideadh leis na fìrinnean inntinneach sin nach cuala tu a-riamh roimhe. Tha sinn air liosta de dh’fhiosrachadh inntinneach a chruinneachadh bhon duilleag Facebook ‘Unusual Facts’. Mar sin rachamaid a-steach do shaoghal eòlas iongantach!

An robh fios agad nach bi mil gu bràth a’ milleadh? Tha arc-eòlaichean air poitean meala a lorg ann an seann uaighean Èiphiteach a tha còrr air 3,000 bliadhna a dh’ aois agus a tha fhathast làn ithe. Tha stuthan-gleidhidh nàdarra aig mil agus cion taiseachd ìosal a chuireas casg air fàs bacteria agus beirm.

A’ bruidhinn air seann amannan, an robh fios agad gu robh Cleopatra a’ fuireach nas fhaisge air togail Pizza Hut na ri togail Pioramaid Mòr Giza? Thàinig riaghladh Cleopatra gu crìch ann an 30 RC, agus chaidh am Pioramaid Mòr a chrìochnachadh mu 2560 RC. Air an làimh eile, chaidh Pizza Hut a stèidheachadh ann an 1958.

Ma tha thu dèidheil air an Titanic, bidh e na iongnadh dhut faighinn a-mach gu bheil daoine beò fhathast beò an-diugh. Bhàsaich Millvina Dean, an neach-siubhail as òige air an Titanic, ann an 2009, ach tha grunn eile ann a bha fortanach gu leòr teicheadh ​​​​bhon bhròn-chluich agus a bhith beò fad beatha.

An do smaoinich thu a-riamh carson a chanar pineapples ri pineapples nuair nach eil gnothach aca ri craobhan giuthais? Uill, tha e a ’tionndadh a-mach gun tàinig an t-ainm“ pineapple ”bho choltas nam measan ri cònaichean giuthais. Chaidh am facal “ubhal” a chur ris nas fhaide air adhart air sgàth a bhlas milis agus coltach ri ubhal.

Seo fìrinn inntinneach eile: tha daoine air a bhith air a’ ghealach barrachd thursan na bha iad air a’ phàirt as doimhne den chuan. Fhad ‘s a tha 12 neach air coiseachd air a’ ghealach, chan eil ach trì air ruighinn bonn an Mariana Trench, an t-àite as doimhne sa chuan a tha suidhichte air taobh an iar a ’Chuain Shèimh.

Tha na fìrinnean iongantach sin a' cur nar cuimhne an uiread eòlais a tha fhathast a' feitheamh ri lorg.

