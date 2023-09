Gliese 367 b: Exoplanet ultra-dùmhail le tùs dìomhair

Tha speuradairean air exoplanet iongantach a lorg leis an t-ainm Gliese 367 b, ris an canar cuideachd Tahay, a tha air an aire a ghlacadh air sgàth a fheartan sònraichte. Tha Gliese 367 b air a sheòrsachadh mar phlanaid Ultrashort Period (USP), a’ crìochnachadh orbit timcheall an rionnag aige ann an dìreach 7.7 uairean. Is e seo aon de faisg air 200 planaidean USP eile a chaidh aithneachadh gu ruige seo. Ach, is e an rud a tha a’ suidheachadh Gliese 367 b bho chèile an dùmhlachd iongantach aige, faisg air dà uair nas àirde na tha air an Talamh.

Le dùmhlachd cho àrd, tha luchd-saidheans den bheachd gum feum Gliese 367 b a bhith air a dhèanamh suas cha mhòr gu tur de iarann, leis gu bheil an culaidh creagach aige air a thoirt air falbh. Tha Elisa Goffo, prìomh ùghdar sgrùdadh o chionn ghoirid air Gliese 367 b, ga choimeas ri planaid coltach ris an Talamh às aonais a culaidh chreagach.

Chaidh Gliese 367 b a lorg an toiseach a’ cleachdadh dàta bho Satellite Survey Transiting Exoplanet Survey (TESS) aig NASA. Tha rannsachadh às dèidh sin air tomhais a leasachadh agus air tuairmse nas cinntiche a thoirt seachad air a mhòr-chuid agus a radius. Tha tomad na planaid a-nis air a dhearbhadh mar 63% de thalamh na Talmhainn, agus tha an radius aice 70% de thalamh na Talmhainn.

Is e aon de na taobhan inntinneach de Gliese 367 b a thùs. Tha e glè eu-coltach gun deach a’ phlanaid a chruthachadh mar a tha e an-dràsta. Is e aon chothrom gur e cridhe planaid a chaidh a culaidh a thoirt air falbh tro thachartas tubaisteach no tubaistean le protoplanets eile nuair a chaidh a chruthachadh tràth. Is e comas eile a th’ ann gun robh Gliese 367 b air a chuairteachadh le sgìre làn iarann ​​​​anns an diosc protoplanetary às an do chruthaich e.

Sheall an rannsachadh a rinn Goffo agus an sgioba aice cuideachd gu robh dà phlanaid eile ann an siostam Gliese 367: Gliese 367 c agus d. Tha làthaireachd nam planaidean a bharrachd sin a’ toirt taic don bheachd gu bheil planaidean USP gu tric air an lorg ann an siostaman le ioma-phlanaidean, a’ toirt beachd air suidheachaidhean cruthachaidh a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Tha Gliese 367 b na bhall de chlas sònraichte de exoplanets ris an canar super-Mercuries. Tha cumadh aig na planaidean sin coltach ris an fhear aig Mercury ach tha iad nas motha agus nas dùmhail. Is e Gliese 367 b, gu sònraichte, a’ phlanaid USP as dùmhail a chaidh a lorg gu ruige seo, le cridhe iarainn a’ dèanamh suas 91% den tomad aice.

Ged a tha dearbh thùs Gliese 367 b fhathast na dhìomhaireachd, tha na feartan neo-àbhaisteach aige fhathast a’ toirt dùbhlan do mhodalan gnàthach de chruthachadh planaid. Is dòcha gun toir tuilleadh sgrùdaidhean agus amharc air an exoplanet inntinneach seo sealladh luachmhor air mar a tha planaidean a’ cruthachadh agus a’ mean-fhàs ann an suidheachaidhean fìor.

stòran:

