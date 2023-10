Astroforge ag ullachadh airson a’ chiad mhisean malairteach domhainn

Tha Astroforge, companaidh stèidhichte ann an California, a’ dèanamh adhartas mòr san rùn aca mèinnean luachmhor a mhèinneadh san fhànais. Thathas an dùil gun cuir a’ chompanaidh an soitheach-fànais aca, Brokkr-2, air bhog air rocaid mar phàirt de phrògram Artemis aig SpaceX an ath-bhliadhna. Is e seo a’ chiad uair a tha companaidh prìobhaideach air misean a chuir gu àite domhainn.

Is e an adhbhar airson mèinnearachd fànais am feum a tha a’ sìor fhàs air meatailtean mar a bhios an saoghal a’ gluasad air falbh bho chonnadh fosail agus a dh’ ionnsaigh lùth ath-nuadhachail. Tha goireasan na Talmhainn cuingealaichte, agus thig mèinneadh ann an àiteachan traidiseanta le cosgaisean eaconamach is àrainneachdail. Ach, tha beairteas de mheatailtean ann am mòran asteroids san t-siostam grèine againn, leithid cobalt, nicil, agus meatailtean buidheann platanam, a tha deatamach airson gnìomhachasan san àm ri teachd. A bharrachd air an sin, tha dùmhlachd nas àirde de mheatailtean aig na asteroids sin na tha air an Talamh, a’ ciallachadh gu feumar nas lugha de stuth a mhèinneadh gus barrachd mheatailtean a dhèanamh.

Tha Astroforge ag amas air a bhith a’ faighinn a-steach don mhargaidh seo le bhith a’ malairt mhèinnearachd gu soirbheachail san fhànais. Fhad ‘s a tha companaidhean eile air feuchainn ri mèinneadh fànais san àm a dh’ fhalbh, tha Astroforge den bheachd gu bheil an cruth-tìre gnàthach nas fàbharach air sgàth cosgaisean nas ìsle agus na tha ri fhaighinn de cho-phàirtean far-na-sgeilp bho eag-shiostam shoirbheachail de chompanaidhean fànais. Thathas a’ meas gu bheil cosgais iomlan misean Brokkr-2 aig Astroforge nas lugha na $10 millean.

Tha eòlas aig luchd-stèidheachaidh Astroforge, Matt Gialich agus Jose Acain, le chèile ann an innleadaireachd fànais, le eòlas aig SpaceX agus companaidhean itealain eile. Dh’aithnich iad gu robh comas ann airson miseanan fànais ach bha iad air am bacadh leis na dùbhlain biùrocratach co-cheangailte ri bhith ag obair air pròiseactan fànais domhainn. An àite sin, chuir iad romhpa Astroforge a chuir air bhog gus brath a ghabhail air na h-adhartasan ann an teicneòlas fànais agus an comas airson cosgaisean cur air bhog nas ìsle.

Airson a’ chiad mhisean fànais domhainn aige, tha Astroforge air targaid a thoirt do asteroid seòrsa M, a thathas a’ creidsinn anns a bheil dùmhlachd nas àirde de mheatailtean na an Talamh. Fhad ‘s a bhios a’ chiad mhisean a ’toirt a-steach flyby den asteroid airson cruinneachadh dàta agus sgrùdadh, tha Astroforge an dòchas am fiosrachadh seo a chleachdadh airson obair mèinnearachd san àm ri teachd.

Tha adhartas Astroforge ann a bhith a’ leasachadh a bhàta-fànais agus a’ dèanamh deuchainn soirbheachail air losgadh nan rocaidean aice a’ nochdadh cho deònach sa tha e airson misean fànais domhainn malairteach. Leis an iarrtas a tha a’ sìor fhàs airson meatailtean agus comas goireasan fànais gus coinneachadh ris na feumalachdan sin, tha Astroforge deiseil airson buaidh mhòr a thoirt air gnìomhachas na mèinne.

