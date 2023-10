Rannsachadh Ùr a’ comharrachadh seann loch eabar mar thùs fianais mu bheatha air Mars

Is dòcha gum bi luchd-saidheans a tha a’ sireadh fianais mu chomas còmhnaidh air Mars san àm a dh’ fhalbh airson an aire a chuimseachadh air seann loch eabar, a rèir sgrùdadh ùr. Ged a thathar a’ meas gu bheil roinnean le grùidean pailt sa chumantas mar àiteachan tòiseachaidh math airson an rannsachaidh, tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodadh a bhith a’ rannsachadh cò às a thàinig a’ ghrùid, seach na sgìrean far an deach iad a-steach, a bhith nas torraiche.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gu bheil seann loch eabar ann an sgìre Hydraotes Chaos, fo-sgìre de Oxia Palus, a dh’ fhaodadh fianais falaichte a chumail air beatha san àm a dh’ fhalbh. Tha an loch eabar, a chaidh a chruthachadh le sgaoilidhean bho stratagrafaig clach-eabar le gas faisg air 4 billean bliadhna air ais, a’ toirt sealladh gun samhail air seann stuthan uisge-uisge.

Eu-coltach ris na seanailean tuiltean mòra a tha a 'còmhdach Mars, tha an lagan còmhnard ann an Hydraotes Chaos a' sìmpleachadh sgrùdadh uisge-beatha Martian agus a 'lùghdachadh cunnart togail grùid thairis air an dùthaich. A bharrachd air an sin, is dòcha gu robh fo-thalamh Mars air fuireach eadhon às deidh uachdar na planaid a bhith neo-aoigheachd. Mar sin, le bhith a’ sgrùdadh grùidean taobh a-staigh an loch eabar dh’ fhaodadh e fianais a lorg mu bheatha bho àm geòlais Mars.

Tha NASA Ames a’ beachdachadh air raointean còmhnard Hydraotes Chaos mar làrach tighinn air tìr airson misean san àm ri teachd le fòcas air a bhith a’ lorg bith-chomharran, gu sònraichte lipids, aig a bheil comas mairsinn milleanan de bhliadhnaichean air Mars. Tha an sgìre cuideachd a’ nochdadh feartan inntinneach eile, leithid bholcànothan eabar farsaing agus diapirs, a bheir sealladh dhuinn air pròiseasan agus structaran fon talamh Mars.

Tha an rannsachadh seo a’ tilgeil solas air geòlas iom-fhillte Mars agus a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e sgrùdadh a dhèanamh air roinnean làn grùid, leithid an t-seann loch eabar ann an Hydraotes Chaos, ann a bhith a’ lorg fianais mu àite-fuirich san àm a dh’ fhalbh agus comharran beatha a dh’fhaodadh a bhith ann.

stòran:

- “A’ sgrùdadh fianais air fuigheall grùid uisge-uisge Meadhan Amazonian ann an raon mì-rianail Martian ”- Aithisgean Saidheans Nàdarra

- Alexis Rodriguez, Prìomh Neach-rannsachaidh aig Institiud Saidheans Planetary