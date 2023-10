Bidh luchd-rannsachaidh a’ giùlan atharrais Quantum de shruth ùine air ais a’ cleachdadh ceangal

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Chambridge air lorg inntinneach a dhèanamh ann an raon meacanaig cuantamach. Le bhith a’ làimhseachadh dol-a-steach cuantamach, b’ urrainn dhaibh atharrais air dè dh’fhaodadh tachairt nan deidheadh ​​an t-sruth ùine air ais. Air a stiùireadh le David Arvidsson-Shukur bho Obair-lann Hitachi Cambridge, cheangail an sgioba an teòiridh aca ri meata-eòlas cuantamach, raon a bhios a’ cleachdadh teòiridh cuantamach gus tomhasan fìor mhothachail a dhèanamh. Bha an deuchainn a’ toirt a-steach dà ghràinean a cheangal a-steach, agus chaidh aon dhiubh a làimhseachadh gus staid a’ ghràin eile san àm a dh’ fhalbh atharrachadh, agus mar sin ag atharrachadh toradh an deuchainn.

Tha dol-a-steach a’ toirt iomradh air nuair a bhios buidheann de ghràineanan a’ roinn stàitean cuantamach co-ionann eadhon às deidh dhaibh a bhith air an sgaradh le astaran mòra. Tha an t-iongantas seo mar bhunait air coimpiutaireachd cuantamach, far a bheilear a' cleachdadh mìrean a tha ceangailte ri chèile gus àireamhachadh iom-fhillte a dhèanamh. Ged a tha bun-bheachd gràineanan a’ siubhal air ais ann an tìm air a bhith na chuspair deasbaid, tha dòigh-obrach sgioba Cambridge a’ toirt solas ùr air na cothroman.

Sheall atharrais na sgioba gu bheil e comasach gu teòiridheach gnìomhan san àm a dh’ fhalbh atharrachadh gu h-ath-ghnìomhach le bhith a’ cleachdadh làimhseachadh quantum entanglement. Mar eisimpleir, sheall iad mar a b’ urrainn do chuideigin tiodhlac a chuir gu neach eile air a’ chiad latha gun fhios a bhith aca air an liosta mhiann aca gu latha a dhà, ach tha iad fhathast comasach air na chaidh a chuir air a’ chiad latha atharrachadh stèidhichte air an fhiosrachadh a fhuaireadh. Bidh an innleachdas seo a’ fosgladh thagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann ann an coimpiutaireachd cuantamach agus teicneòlasan eile.

Sheall an deuchainn cothrom 75% air fàiligeadh airson a’ bhuaidh a chaidh fhaicinn, a’ ciallachadh gun deach an toradh a bhathas ag iarraidh a choileanadh ann an dìreach aon às gach ceithir ruith. Gus seo a lughdachadh, mhol an luchd-rannsachaidh mòran photons a chuir a-steach a chuir a-steach agus criathrag a chleachdadh gus photons nach deach a cheartachadh a thoirt air falbh, a’ dèanamh cinnteach gum bi cuid a ’giùlan an fhiosrachaidh ùraichte aig a’ cheann thall. Fhad ‘s a tha an sgioba a’ soilleireachadh nach eil an obair aca a ’comasachadh siubhal ùine traidiseanta, tha e a’ riochdachadh sgrùdadh cudromach air bunaitean meacanaig cuantamach agus dòigh air mearachdan san àm a dh’ fhalbh a cheartachadh airson àm ri teachd nas fheàrr.

Fhuair an sgrùdadh taic bho ghrunn bhunaitean agus bhuidhnean, a’ gabhail a-steach Stèidheachd an t-Suain-America, Stèidheachd Cuimhneachaidh Lars Hierta, Colaiste Girton, agus Comhairle Rannsachaidh Innleadaireachd is Saidheansan Fiosaigeach (EPSRC).

Stòr: Oilthigh Chambridge, Litrichean Lèirmheas Corporra