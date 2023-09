Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach mar a dh’ atharraich snàgairean mara gu luath amhach

Tha luchd-saidheans air faighinn a-mach mar a leasaich cuid de shnàgairean mara san àm ro-eachdraidheil amhach fada aig astar luath. Le bhith a’ sgrùdadh fosailean snàgaire mara ris an canar Chusaurus xiangensis, lorg luchd-rannsachaidh à Sìona agus an RA gun do chuir na snàgairean tràth sin vertebrae ùra ris na spìcean aca, a’ toirt cothrom dhaibh am amhaich a leudachadh.

An toiseach, bha an luchd-rannsachaidh mì-chinnteach an e pachypleurosaur a bh 'ann an C. xiangensis air sgàth a mhuineal coimeasach goirid. Ach, dhearbh tuilleadh mion-sgrùdadh air an seòrsachadh. Gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air leasachadh amhaich fhada, rinn an luchd-saidheans coimeas eadar fosailean eosauropterygians, am buidheann a tha a’ toirt a-steach pachypleurosaurs, bho dhiofar amannan den linn Triassic.

Nochd an sgrùdadh gun deach an co-mheas de fhad torso gu fad amhach anns na snàgairean sin suas bho 40% gu 90% taobh a-staigh timcheall air 5 millean bliadhna. Às deidh na h-ùine seo, chaidh ìre fàis an amhaich sìos, a 'moladh gun robh iad air an fhad as fheàrr a ruighinn airson an dòigh-beatha.

Bha na bu lugha de dhruim-altachain aig na snàgairean tràtha fada an taca ri an càirdean às dèidh sin. Ged a bha 17 vertebrae aig Chusaurus, bha 25 aig pachypleurosaurs nas fhaide air adhart. Bha eadhon barrachd vertebrae aig cuid de plesiosaurs bhon àm Cretaceous anmoch, le vertebrae aig Elasmosaurus 72.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ cumail a-mach gun tug na h-amhaich fhada sin cothrom dha na snàgairean an creach a ghlacadh gu h-èifeachdach, leithid carran-creige agus iasg beag. Bha e coltach gum biodh an comas a bhith a’ spìonadh chobhartach gu luath na bhuannachd airson a bhith beò. Tha e coltach gun robh an atharrachadh mean-fhàs seo air a stiùireadh leis an tachartas mòr a chaidh à bith ris an canar am Bàs Mòr, a thachair ron àm Triassic. Tha mean-fhàs luath snàgairean mara rè na h-ùine ath-bheothachaidh a’ nochdadh am sùbailteachd agus an sùbailteachd a dh’ aindeoin tachartasan tubaisteach.

Ann an co-dhùnadh, tha faighinn a-mach mar a dh’ fhàs snàgairean mara amhach fada a’ toirt sealladh cudromach air eachdraidh mean-fhàs nan seann chreutairean sin agus a’ toirt solas air na ro-innleachdan mairsinn aca ann an saoghal a tha ag atharrachadh.

