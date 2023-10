Lusan a bhios a’ sgaoileadh todhar a’ dèanamh truailleadh èadhair nas miosa, lorg sgrùdaidhean

Geàrr-chunntas:

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air faighinn a-mach gum bi planntaichean, leithid daraich is poplars, a’ leigeil a-mach barrachd isoprene, todhar a chuireas ri droch chàileachd adhair, air planaid blàthachaidh. Faodaidh Isoprene stuth gràineach trioblaideach agus ozone le àile ìosal a dhèanamh nas miosa. Ach, faodaidh an aon todhar cuideachd càileachd èadhar glan a neartachadh agus planntaichean a dhèanamh nas seasmhaiche ri cuideaman leithid biastagan agus teòthachd àrd. Tha an rannsachadh a’ togail cheistean mu bhith a’ lorg an cothromachadh ceart eadar fulangas planntrais agus truailleadh èadhair. Is e Isoprene an dàrna hydrocarbon as àirde a chaidh a sgaoileadh air an Talamh, agus bidh e ag ath-fhreagairt le todhar nitrogen oxide a lorgar ann an truailleadh èadhair, a’ cruthachadh ozone agus fo-thoraidhean mì-fhallain eile dha daoine agus planntaichean. Lorg sgrùdadh sgioba MSU gu bheil àrdachadh ann an teòthachd a’ toirt buaidh nas motha air cinneasachadh isoprene an taca ri ìrean àrdachadh gualain dà-ogsaid. Rinn an luchd-rannsachaidh deuchainnean le planntaichean poplar agus lorg iad gu robh àrdachadh ann an teòthachd 10-ceum Celsius air leantainn gu àrdachadh de dheich uiread ann an sgaoilidhean isoprene. Cuidichidh an lorg seo le bhith a’ ro-innse sgaoilidhean isoprene san àm ri teachd agus cuidichidh e coimhearsnachdan gus roghainnean fiosraichte a dhèanamh a thaobh truailleadh èadhair san eadar-ama.

Bidh planntaichean a’ leigeil a-mach todhar ris an canar isoprene a dh’ fhaodadh càileachd adhair a dhèanamh nas miosa, a’ cur ri droch stuth gràineach agus ozone le àile ìosal, a rèir sgrùdadh o chionn ghoirid. Tha buannachdan aig Isoprene, fhad ‘s a tha e a’ cur ri truailleadh èadhair, airson fulangas planntrais agus càileachd èadhar glan. Tha an sgrùdadh a’ togail cheistean mun chothromachadh eadar fulangas planntrais agus truailleadh èadhair. Is e Isoprene an dàrna hydrocarbon as àirde a chaidh a sgaoileadh air an Talamh, ach chan eil am poball aithnichte. Bidh e ag ath-fhreagairt le todhar nitrogen oxide ann an truailleadh èadhair, agus mar sin a’ toirt a-mach ozone agus fo-thoraidhean mì-fhallain eile. Mhothaich an luchd-rannsachaidh gu bheil àrdachadh ann an teodhachd a’ toirt buaidh nas motha air cinneasachadh isoprene an taca ri ìrean àrdachadh gualain dà-ogsaid. Anns na deuchainnean aca le planntaichean poplar, lean àrdachadh ann an teòthachd 10-ceum Celsius gu còrr is deich uiread de sgaoilidhean isoprene. Leigidh an lorg seo le luchd-rannsachaidh ro-innse nas fheàrr a dhèanamh air sgaoilidhean isoprene san àm ri teachd agus ullachadh nas fheàrr airson a bhuaidh. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh e daoine fa-leth agus coimhearsnachdan a chuideachadh gus co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh a thaobh truailleadh èadhair.

stòran:

- Sgrùdadh le Oilthigh Stàite Michigan:

- An t-Ollamh Tom Sharkey, Oilthigh Stàite Michigan: