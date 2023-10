Asteroids: Cunnart a dh’fhaodadh a bhith ann don Talamh

Sgaoil NASA grafaic tarraingeach tarraingeach air 16 Dàmhair, a ’soilleireachadh cùis iomagaineach a dh’ fhaodadh buaidh uamhasach a thoirt. Tha an obair ri làimh, ris an canar “Dìon Plantach,” a ’toirt a-steach NASA a’ cumail sùil a-mach airson asteroids a dh ’fhaodadh a bhith a’ bualadh air an Talamh, ag adhbhrachadh sgrios farsaing coltach ri mar a thachair dha na dineosairean. Ach, is e pròiseas toinnte a th’ ann a bhith a’ lorg nan asteroids sin leis nach eil iad a’ sgaoileadh solas.

Gu fortanach, tha teileasgopan ùra a chaidh an dealbhadh gu sònraichte airson sealg asteroid air a bhith mar mheadhan air a’ mhisean seo. Bhon Lùnastal 2023, tha 32,000 asteroids faisg air an Talamh aithnichte mu thràth. Tha an oidhirp gus na asteroids sin a lorg agus a lorg air a bhith ionmholta, le còrr air 405 millean sealladh bho gach cuid speuradairean neo-dhreuchdail agus proifeasanta air an cur gu Ionad Mion-phlanaid, prìomh ionad airson ro-innleachd dìon planaid NASA.

Gu mì-fhortanach, tha na h-àireamhan a tha air an taisbeanadh anns an infographic a’ nochdadh fìrinn draghail. A-mach às na 32,000 asteroids faisg air an Talamh aithnichte, tha còrr air 10,000 nas motha na 140 meatair ann an trast-thomhas. Nam biodh fear dhiubh sin a’ bualadh air an Talamh, dh’ fhaodadh e baile-mòr gu lèir a chuir às. An coimeas ri sin, bhathas a’ meas gu robh an meteor Chelyabinsk a rinn milleadh anns an Ruis ann an 2013 aig a’ char as àirde 20 meatair.

Tha an infographic cuideachd a’ soilleireachadh, a-mach às na 14,000 asteroids 140-meatair de leud nach deach a lorg fhathast, gum faodadh aon dhiubh a bhith air cùrsa bualadh leis an Talamh. A bharrachd air an sin, tha timcheall air 50 asteroids le trast-thomhas de 1 cilemeatair fhathast gun lorg. Dh’ fhaodadh buaidh asteroid den mheud seo buaidh uamhasach a thoirt air sìobhaltachd.

Tha uallach dìon planaid a’ tuiteam chan ann a-mhàin air NASA ach air cruinneachadh de bhuidhnean. Tha an infographic mar chuimhneachan gu bheil obair ri dhèanamh fhathast gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd mac an duine. Faodaidh eadhon an gnìomh sìmplidh de bhith a ’toirt seachad fiosrachadh tro infographics daoine fa-leth a bhrosnachadh gus a dhol an sàs ann an sealg asteroids, a’ cur ri oidhirpean dìon planaid.

