Tha na mìltean de asteroids a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach a dh ’fhaodadh bailtean-mòra a sgrios

Tha e an urra ri roinn Dìon Planetary NASA lorg agus lorg asteroids a dh’ fhaodadh bualadh air an Talamh agus sgrios farsaing adhbhrachadh. Ged a dh’ fhaodadh an obair a bhith a’ coimhead sìmplidh, tha e dha-rìribh dùbhlanach. Cha bhith asteroids a’ leigeil a-mach solas, agus mar sin bidh iad mar as trice air an lorg nuair a tha solas na grèine a’ nochdadh far an uachdar aca agus air a ghlacadh le teileasgopan a’ coimhead air speur na h-oidhche. O chionn ghoirid, tha àrdachadh air a bhith anns an àireamh de theileascopan a chaidh an dealbhadh gu sònraichte airson sealg asteroids.

A rèir infographic NASA a chaidh fhoillseachadh san Dàmhair 2023, tha 32,000 asteroids faisg air an Talamh aithnichte an-dràsta. Tha an oidhirp gus na asteroids sin a chomharrachadh agus a lorg air a bhith iongantach, le còrr air 405 millean sealladh air an cur a-steach le gach cuid speuradairean neo-dhreuchdail agus proifeasanta gu Ionad Mion-phlanaid, prìomh ionad airson ro-innleachd dìon planaid NASA.

Ach, tha an infographic a’ nochdadh cuid de staitistig draghail. A-mach às na 32,000 asteroids faisg air an Talamh, tha barrachd air 10,000 le trast-thomhas nas motha na 140 meatair. Nam biodh aon de na asteroids sin a’ bualadh air an Talamh, bhiodh e comasach dha baile-mòr gu lèir a sgrios. Gus seo a chuir ann an sealladh, bhathas den bheachd gu robh an asteroid a bhuail sgìre Chelyabinsk anns an Ruis ann an 2013 20 meatairean ann an trast-thomhas, agus rinn e milleadh mòr agus leòn.

Is e an rud a tha eadhon nas eagallach gu bheil eòlaichean NASA den bheachd nach do lorg sinn ach nas lugha na leth de na asteroids 140-meatair de leud a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach. Tha iad den bheachd gu bheil còrr air 14,000 de na asteroids sin fhathast gun lorg. A bharrachd air an sin, tha timcheall air 50 asteroids le trast-thomhas de 1 cilemeatair nach deach a lorg. Dh’ fhaodadh buaidh bho asteroid den mheud seo builean tubaisteach a bhith fada nas fhaide na sgrios aon bhaile-mòr.

Tha obair eagallach aig a’ choimhearsnachd dìon planaid, a tha a’ toirt a-steach buidhnean taobh a-muigh NASA, ann a bhith a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd daonnachd. Tha àite deatamach aig a h-uile oidhirp, ge bith dè cho beag, anns a’ mhisean seo. Tha an infographic tarraingeach mar chuimhneachan air cho cudromach sa tha oidhirpean leantainneach gus asteroids a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach a chomharrachadh agus a lorg.