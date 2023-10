Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh Buaidh Eacarsaich air Slàinte Inntinn

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh aig oilthigh cliùiteach air solas a thoirt air a’ bhuaidh mhath a tha aig eacarsaich air slàinte inntinn. Lorg an sgrùdadh, anns an robh sampall mòr de chòrr air com-pàirtichean 1,000, gum faod gnìomhachd corporra cunbhalach leasachadh mòr a thoirt air mathas inntinn san fharsaingeachd.

Mhìnich an luchd-rannsachaidh eacarsaich mar sheòrsa sam bith de ghnìomhachd chorporra a mheudaicheas ìre cridhe agus a bhrosnaicheas leigeil ma sgaoil endorphins. Am measg nan gnìomhan sin bha coiseachd, ruith, baidhsagal, snàmh, agus com-pàirteachadh ann an spòrs sgioba. Chaidh iarraidh air com-pàirtichean an sgrùdaidh a dhol an sàs ann an co-dhiù 150 mionaid de eacarsaich meadhanach dian gach seachdain.

Sheall toraidhean an sgrùdaidh co-dhàimh làidir eadar eacarsaich agus builean slàinte inntinn nas fheàrr. Thuirt com-pàirtichean a bha an sàs ann an eacarsaich cunbhalach ìrean nas ìsle de chuideam, iomagain agus trom-inntinn. Thug iad iomradh cuideachd air ìrean fèin-spèis nas àirde agus sàsachadh beatha san fharsaingeachd.

A bharrachd air an sin, lorg an sgrùdadh nach robh na buaidhean adhartach aig eacarsaich air slàinte inntinn cuingealaichte ri ìrean fallaineachd corporra. Bha eadhon daoine fa leth nach d’ fhuair eòlas air call cuideim mòr no atharrachaidhean ann an coltas corporra fhathast ag aithris gu robh adhartas ann am sunnd inntinn.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ soilleireachadh a’ phàirt chudromach a dh’ fhaodadh a bhith aig eacarsaich ann an riaghladh agus làimhseachadh tinneasan slàinte inntinn. Tha fios gu bheil eacarsaich air a bhith ann o chionn fhada