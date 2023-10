Bidh Amharclann Vera C. Rubin a’ lorg Asteroids le Algorithm Ùr

Tha Amharclann Vera C. Rubin, a tha gu bhith a’ tòiseachadh ag obair ann an 2025, air na comasan lorg asteroid aca a thaisbeanadh eadhon mus deach a chuir air bhog gu h-oifigeil. Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Washington air algorithm ùr a leasachadh leis an t-ainm HelioLinc3D, a tha air asteroid faisg air an Talamh a chomharrachadh gu soirbheachail stèidhichte air dìreach beagan dhealbhan. Bidh an algairim a’ dèanamh ceangal ioma-oidhche, a’ cothlamadh dàta bho iomadh oidhche gus fìor nithean a lorg a’ cleachdadh nas lugha de bheachdan na innealan gnàthach.

Tha Amharclann Rubin ag amas air an àireamh de asteroids aithnichte agus asteroids a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach (PHAn) a dhùblachadh taobh a-staigh a ’chiad mhìosan de dh’ obair. Is e asteroids a th’ ann am PHAn aig a bheil orbits faisg gu leòr air orbit na Talmhainn a dh’ fhaodadh iad bualadh air a’ phlanaid againn. Leis an teileasgop mòr suirbhidh Simonyi aige agus an lionsa sùil-èisg as motha san t-saoghal, glacaidh an lann-amhairc ìomhaighean didseatach de na speuran a h-uile trì latha, a’ gineadh timcheall air 20 terabytes de dhàta gach oidhche.

Chaidh Heliolinc3D a dhearbhadh le bhith a’ cleachdadh dàta bho sgrùdadh ATLAS a rinn Oilthigh Hawai’i. Rè an deuchainn seo, chomharraich an algairim gu soirbheachail PHA leis an t-ainm 2022 SF289, a chaidh fhaicinn le ATLAS ach nach deach aithneachadh mar nì ùr a’ cleachdadh dhòighean traidiseanta. Bidh an algairim a’ lorg atharrachaidhean anns na speuran le bhith a’ toirt air falbh ìomhaighean leantainneach agus a’ comharrachadh eadar-dhealachaidhean. Bidh e an uairsin a’ tomhas soilleireachd agus suidheachadh nan eadar-dhealachaidhean sin.

A bharrachd air a bhith ag aithneachadh PHAn, thathar an dùil gun dèan Amharclann Vera C. Rubin diofar lorgaidhean eile air siostam na grèine, a’ gabhail a-steach nithean crios Kuiper agus nithean eadar-rionnagach a dh’ fhaodadh a bhith nas motha. Bidh an lann-amhairc ag ath-nuadhachadh raon speuradaireachd le bhith a’ glacadh meud dàta nach fhacas a-riamh agus a’ toirt sealladh luachmhor do luchd-saidheans air siostam na grèine againn agus nas fhaide air falbh.

stòran:

- Oilthigh Washington (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

- NOIRLab an NSF (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)