Sgoil Reul-eòlais Oilthigh Arizona a’ ruighinn Clach-mhìle ann am Pròiseact Teileasgop Giant Magellan

Tha Sgoil Reul-eòlais Oilthigh Arizona air clach-mhìle chudromach a choileanadh anns a’ phròiseact leantainneach aca gus Teileasgop Giant Magellan a thogail. Tha an seachdamh agus an sgàthan mu dheireadh den teileasgop a-nis air an teòthachd as àirde a ruighinn tron ​​​​phròiseas tilgeadh. Bheir an crìochnachadh seo den sgàthan am pròiseact ceum nas fhaisge air a bhith a’ toirt cothrom do speuradairean na pàirtean as tràithe de galaxies fhaicinn a tha suidhichte bliadhnaichean aotrom air falbh.

Is e teileasgop optigeach stèidhichte air an talamh a th’ ann an Teileasgop Giant Magellan a bheir inneal cumhachdach do luchd-rannsachaidh gus tùsan galaxies a sgrùdadh agus a dh’ fhaodadh lorgaidhean ùr-nodha a dhèanamh. Tha an teileasgop seo deatamach airson comharran beatha a lorg ann an àileachdan planaidean fad às.

Tha togail an teileasgop air a bhith na phròiseas fada agus toinnte, a’ toirt a-steach oidhirpean sònraichte nam mìltean de luchd-saidheans. Tha an seachdamh sgàthan, a tha na structar mòr de chìr-mheala a tha 28 troighean ann an trast-thomhas, le cuideam dìreach 1/5 de sgàthan cruaidh den aon mheud. Tha an dealbhadh ùr-nodha seo a’ ceadachadh comas-gnìomh agus èifeachdas adhartach.

Tha Buddy Martin, neach-saidheans pròiseact snasadh sgàthan, a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha an dealas còmhla airson toradh deireannach an teileasgop a chruthachadh. Cuiridh na beachdan a gheibhear bhon Teileasgop Giant Magellan gu mòr ri ar tuigse air a’ chruinne-cè, a’ togail air dualchas làidir Oilthigh Arizona ann an saidheans fànais.

Fhad ‘s a bhios an seachdamh sgàthan a’ dol tro phròiseas fuarachaidh, a thathar an dùil a bheir timcheall air trì mìosan, tòisichidh an ìre snasta goirid às deidh sin. Nuair a bhios e deiseil, bidh an Teileasgop Giant Magellan na theisteanas air co-obrachadh agus obair chruaidh na sgioba agus a’ fuasgladh na slighe airson adhartasan saidheansail airson nan ginealaichean ri teachd.

Gu h-iomlan, tha an adhartas ann a bhith a’ cruthachadh Teileasgop Giant Magellan a’ comharrachadh euchdan susbainteach airson Sgoil Reul-eòlais Oilthigh Arizona agus gar toirt nas fhaisge air dìomhaireachdan na cruinne fhuasgladh.

stòran:

- Sgoil Reul-eòlais Oilthigh Arizona