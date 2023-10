Fuamhairean gas nas cumanta na bha dùil roimhe, tha sgrùdadh a’ moladh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Communications air moladh gum faodadh fuamhairean gas mar Jupiter a bhith nas cumanta na bha dùil roimhe, gu sònraichte ann an roinnean nas sàmhaiche de shiostaman rionnag. B’ e an tuigse thraidiseanta air siostaman rionnagan gur e planaidean creagach faisg air an rionnag agus fuamhairean gas nas fhaide a-mach a bh’ annta. Ach, tha na chaidh a lorg o chionn ghoirid de “hot Jupiters”, fuamhairean gas a’ cuairteachadh gu math faisg air na rionnagan aca, air dùbhlan a thoirt don bharail seo.

Bha an sgrùdadh, air a stiùireadh le Raffaele Gratten agus a cho-obraichean aig Institiud Nàiseanta na h-Eadailt airson Astrophysics, a’ cuimseachadh air Buidheann Beta Pictoris Moving, buidheann bheag de rionnagan a tha suidhichte mu 115 solas bliadhna air falbh. Rinn iad mion-sgrùdadh air tomad agus gluasad rionnagan 30 sa bhuidheann seo agus lorg iad gum faodadh timcheall air 20 dhiubh taic a thoirt do fhuamhairean gas coltach ri meud ri Jupiter anns na roinnean a-muigh de na siostaman rionnag aca.

Tha an lorg seo cudromach leis gu bheil sgrùdaidhean roimhe air moladh gu bheil fuamhairean gas gu math tearc ann an siostaman rionnag, le nas lugha na aon às gach còig rionnagan coltach ris a’ ghrian aig a bheil an dreach fhèin de Jupiter. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil am prìomh eadar-dhealachadh ann an àrainneachd Buidheann Gluasad Beta Pictoris, a tha nas teinne agus nas lugha de shluagh an taca ri roinnean eile a tha a’ cruthachadh rionnagan. Anns na nàbachdan sàmhach, sgaoilte sin, tha cothrom nas àirde aig fuamhairean gas a bhith a’ cruthachadh agus a bhith beò.

Tha fuamhairean gas, mar Jupiter, air am breith anns na roinnean fuar a-muigh de shiostaman rionnag, far am faod eileamaidean luaineach a dhol a-steach do deigh is gas. Ach, faodaidh an eadar-obrachadh le planaidean mòra no rionnagan a tha a’ dol seachad dragh a chuir air cruthachadh agus seasmhachd nam planaidean sin. Ann an roinnean de rionnagan dùmhail, faodaidh làthaireachd barrachd rionnagan agus astar nas lugha eatorra a dhèanamh duilich dha fuamhairean gas an suidheachadh aca a chruthachadh agus a chumail suas.

Fhad ‘s a tha àite breith ar grèine fhèin air a dheasbad am measg speuradairean, tha an sgrùdadh seo a’ nochdadh nach eil e coltach gum biodh an siostam grèine againn air nochdadh bho sgoil-àraich dùmhail sluaigh. Tha an rannsachadh a’ sealltainn gur dòcha gun tàinig a’ Ghrian againn bho thùs ann an àite nas sàmhaiche le dìreach beagan rionnagan òga sgapte. Gus tuilleadh tuigse fhaighinn air cruthachadh shiostaman rionnag, bidh feum air sgrùdaidhean a bharrachd ann an roinnean cruthachadh rionnagan nas dlùithe.

Dh’ fhaodadh an dàta a chruinnich Amharclann Gaia ESA, a tha an-dràsta a’ cuairteachadh na grèine, barrachd lèirsinn a thoirt seachad air a’ cheist inntinneach seo.

Stòran: Conaltradh Nàdair, Inverse