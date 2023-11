An Saidheans air cùlaibh Purring Cat: Inneal Soothing air fhoillseachadh

Fad linntean, tha cait air a bhith nan companaich measail, a’ toirt seachad an dà chuid comhfhurtachd agus faireachdainn de shocair. Is e aon de na taobhan as tlachdmhoire de làthaireachd cat an purr socair aca. Air Latha Nàiseanta a’ Chait, bidh sinn a’ sgrùdadh saoghal inntinneach purring cat le beachdan bho thosgaire WHISKAS agus lighiche-sprèidh MARS Petcare, an Dotair Fiona Patterson.

A dh'aindeoin creideas mòr-chòrdte, chan ann bhon amhaich aca a thàinig purr cat. An àite sin, bidh e a 'tòiseachadh anns an eanchainn aca, far a bheil comharran air an cur gu na fèithean laryngeal, a' toirt orra crith. Nuair a bhios cat a’ toirt anail, bidh an èadhar a’ dol tro na fèithean crathaidh sin, a’ toirt a-mach am fuaim purring àbhaisteach.

Ged a thathar a' gabhail ris sa chumantas gu bheil cat a tha a' purrachadh toilichte, tha an Dr Patterson a' mìneachadh gum faod diofar bhrìgh a bhith aig purring. Tha e deatamach gun tuig thu cànan bodhaig cat agus beachdachadh air co-theacsa an t-suidheachaidh gus na rùintean glanaidh aca a thuigsinn.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè na h-adhbharan a tha cat purrs?

A: Faodaidh cait a dhol air adhart airson iomadach adhbhar, nam measg:

Comharra air toileachas agus toileachas, mar as trice còmhla ri suidheachadh socair agus sùilean leth-dùinte.

A 'cur an cèill an t-acras no a' sùileachadh àm bìdh, gu tric còmhla ri measgachadh de ghlanadh agus meowing.

A 'stèidheachadh ceangal eadar piseagan agus am màthair, mar a bhios purring a' tòiseachadh aig aois glè òg agus a 'cuideachadh piseagan gus am mathas a chonaltradh.

Fèin-socair agus a’ sireadh faochadh, gu sònraichte nuair a tha thu ann am pian no àmhghar.

Le bhith a’ cuideachadh leis a’ phròiseas slànachaidh aca fhèin, leis gu bheil na crithidhean a thig bho ghlanadh a’ brosnachadh càradh cnàimh is maothran, faochadh a thoirt do anail, agus lughdachadh pian agus sèid.

C: Am bi a h-uile cat a 'glanadh?

F: Chan e, chan urrainn dha a h-uile cat a bhith a 'glanadh. Is e dìreach cait nas lugha, leithid cait dachaigheil, aig a bheil an comas anatomical fuaimean a dhèanamh. Chan urrainn dha cait nas motha, mar leòmhainn is tìgearan, spìonadh ach faodaidh iad rughadh.

Tha cait a’ leantainn oirnn a’ cur iongnadh oirnn leis an raon fharsaing de fhuaimean agus de ghiùlan aca. Le bhith a’ tuigsinn an saidheans agus an cudromachd a tha air cùl purradh cat, is urrainn dhuinn ar ceangal leis na creutairean iongantach sin a dhoimhneachadh agus fìor luach a chuir air an t-suaimhneas a bheir iad nar beatha.