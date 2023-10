Buaidh ùr Quantum air a lorg: A’ foillseachadh an iongantas Spinaron

Airson a’ chiad uair, tha sgioba de luchd-fiosaig deuchainneach bho Buidheann Sàr-mhathais Würzburg-Dresden ct.qmat air buaidh cuantamach ùr-nodha a lorg ris an canar an “spinaron.” Tha an lorg ùr-nodha seo a’ toirt dùbhlan do bhuaidh Kondo a tha air a bhith ann o chionn fhada, a tha air a bhith na mhodail àbhaisteach airson eadar-obrachadh stuthan magnetach le meatailtean.

Anns an deuchainn aca, chuir an luchd-rannsachaidh dadaman cobalt fa leth air uachdar copair agus chuir iad a-steach iad gu raon magnetach taobh a-muigh dian ann an àrainneachd a bha fo smachd faiceallach. Le bhith a’ cleachdadh miocroscop tunail sganaidh, b’ urrainn dhaibh sealladh snìomh nan dadaman cobalt fhaicinn. Fhuair iad a-mach gu bheil snìomh nan dadaman cobalt an-còmhnaidh ag atharrachadh eadar dearbhach agus àicheil, brosnachail na dealanan copair mun cuairt. Bha an t-iongantas seo, ris an canar buaidh spinaron, air a ro-innse leis an teòiriche Samir Lounis ann an 2020.

Tha buaidh spinaron a’ toirt dùbhlan do bhuaidh Kondo, a tha air a bhith na phrìomh mhìneachadh airson an eadar-obrachadh eadar cobalt agus copar. Tha buaidh Kondo a’ moladh gu bheil na diofar stiùiridhean magnetach aig an atom cobalt agus dealanan copair a’ cuir dheth a chèile, a’ cruthachadh “sgòth Kondo.” Ach, tha a’ bhuaidh spinaron a chunnaic sgioba Würzburg a’ sealltainn gu bheil atharrachadh magnetachadh an atom cobalt agus an ceangal le dealanan copair a’ leantainn gu staid eadar-dhealaichte.

Tha an lorg ùr-nodha seo a’ fosgladh chothroman ùra ann an raon spintronics, far a bheil snìomh dealanan air a chleachdadh airson tagraidhean teicneòlach. Dh’ fhaodadh tuigse agus cleachdadh buaidh spinaron leantainn gu adhartasan ann an coimpiutaireachd cuantamach agus stòradh fiosrachaidh.

FAQ:

C: Dè a 'bhuaidh spinaron a th' ann?

A: Tha buaidh spinaron na bhuaidh cuantamach ùr-nodha a chaidh fhaicinn ann an deuchainn far an deach dadaman cobalt fa leth a chuir air uachdar copair. Bidh snìomh nan dadaman cobalt an-còmhnaidh ag atharrachadh eadar dearbhach agus àicheil, a’ toirt spionnadh dha na dealanan copair mun cuairt.

C: Dè a’ bhuaidh a th’ aig Kondo?

A: Tha buaidh Kondo na bhun-bheachd teòiridheach a tha air a bhith na mhodail àbhaisteach airson a bhith a’ mìneachadh an eadar-obrachadh eadar stuthan magnetach, leithid cobalt, agus meatailtean, leithid copar. Tha e a ’moladh gum bi na diofar stiùiridhean magnetach a’ cuir dheth a chèile, a ’cruthachadh“ sgòth Kondo. ”

C: Ciamar a tha lorg buaidh spinaron a’ toirt dùbhlan do bhuaidh Kondo?

F: Tha an sgrùdadh air buaidh spinaron le sgioba Würzburg a’ sealltainn gu bheil atharrachadh magnetachadh an atom cobalt agus an ceangal a th’ aige le dealanan copair a’ cruthachadh staid eadar-dhealaichte, a’ dol an-aghaidh na barailean mu bhuaidh Kondo.

C: Dè na cleachdaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann airson a bhith a’ tuigsinn buaidh spinaron?

F: Dh’ fhaodadh tuigse agus cleachdadh buaidh spinaron leantainn gu adhartasan ann an spintronics, raon far a bheil snìomh dealanan air a chleachdadh airson tagraidhean teicneòlach leithid coimpiutaireachd cuantamach agus stòradh fiosrachaidh.

Source: Fiosaig nàdur