Bidh luchd-saidheans a’ faighinn adhartas le luathadair dealanach Nanophotonic

Tha luchd-saidheans air adhartas ùr a dhèanamh ann an luathachadh ghràinean le bhith a’ losgadh suas an luathadair dealain Nanophotonic (NEA). Tha an coileanadh iongantach seo air cothroman ùra fhosgladh airson raon farsaing de thagraidhean. Chan eil prìomh phìob luathachaidh NEA a’ tomhas ach 0.02 òirleach a dh’ fhaid, àireamh iongantach 54 millean uair nas giorra na cearcall-thomhas CERN's Large Hadron Collider (LHC), an luathadair gràin as motha agus as cumhachdaiche san t-saoghal.

Is e am prìomh amas air cùl a bhith a’ cruthachadh nan luathaichean sin feum a dhèanamh den lùth a thig a-mach le dealanan luathaichte airson leigheasan meidigeach mionaideach a dh’ fhaodadh a dhol an àite cruthan nas cronail de radiotherapy a thathas a’ cleachdadh gus cuir an-aghaidh ceallan aillse. Tha luathadair dealanach nanophotonic a’ toirt a-steach microchip anns a bheil tiùb falamh air leth beag air a dhèanamh suas de mhìltean de cholbhan fa leth.

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature le luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Friedrich-Alexander ann an Erlangen-Nuremberg (FAU) sa Ghearmailt, chaidh dealanan a luathachadh bho luach lùth tùsail de 28.4 kiloelectron volts gu 40.7 keV. Tha an àrdachadh mòr seo de faisg air 43% a’ sealltainn comas an NEA. Tha luchd-rannsachaidh Oilthigh Stanford air an coileanadh seo ath-aithris leis an luathadair teann aca fhèin, ged a tha tuilleadh mheasaidhean a’ dol air adhart.

Eu-coltach ris an LHC, a bhios a’ cleachdadh còrr air 9,000 magnets gus raointean magnetach a chruthachadh a ghluaiseas mìrean gu cha mhòr astar an t-solais, bidh an NEA ag obair le bhith a’ stiùireadh sailean solais aig na colbhan taobh a-staigh an tiùb falamh. Bidh an dòigh seo ag àrdachadh an lùth ann an dòigh fo smachd, ged a tha an raon lùtha a thig às gu math nas laige. Chan eil aig na dealanan a tha air an luathachadh leis an NEA ach mu mhilleanamh cuid de lùth nam mìrean air an luathachadh leis an LHC.

Tha luchd-rannsachaidh dòchasach mu bhith ag àrdachadh dealbhadh an NEA le bhith a’ sgrùdadh stuthan eile no a’ toirt a-steach grunn phìoban airson barrachd luathachadh gràin. Tha comas aig an adhartas seo tagraidhean ùr-nodha a dhèanamh comasach, leithid a bhith a’ toirt seachad radiotherapy cuimsichte gu dìreach gu raointean air a bheil buaidh sa bhodhaig a’ cleachdadh luathadair gràin air a chuir a-steach air endoscope.

FAQ:

C: Ciamar a tha an Luathaiche Dealain Nanophotonic (NEA) eadar-dhealaichte bhon Large Hadron Collider (LHC)?

A: Tha an NEA gu math nas lugha ann am meud agus a’ cleachdadh sailean solais gus mìrean a luathachadh, fhad ‘s a tha an LHC an urra ri magnets agus a’ coileanadh lùth mìrean mòran nas àirde.

C: Dè na h-iarrtasan a dh’ fhaodadh a bhith aig an NEA?

F: Tha an NEA a’ nochdadh gealladh ann a bhith a’ toirt seachad leigheasan meidigeach mionaideach, gu sònraichte ann an raon radiotherapy airson aillse.

C: An gabh an NEA a leasachadh tuilleadh?

F: Tha luchd-rannsachaidh den bheachd le bhith a’ sgrùdadh stuthan eile no a’ cruachadh ioma-phìoban, gun urrainn dhaibh comasan NEA àrdachadh agus gràineanan a luathachadh nas fhaide.

stòran:

- Nàdar: nature.com

- Friedrich-Alexander Oilthigh Erlangen-Nuremberg (FAU): fau.eu