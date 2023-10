A 'coimhead air an adhar: Dàmhair 20-23

Tha an artaigil seo a 'toirt seachad fiosrachadh mu bhith a' coimhead air na speuran bhon Dàmhair 20-23, a 'gabhail a-steach suidheachadh planaidean, faicsinneachd na gealaich, agus fras Orionid meteor.

Dàmhair 20

Bidh Mercury, a’ phlanaid as lugha ann an siostam na grèine, a’ ruighinn co-obrachadh nas fheàrr agus bidh e ri fhaicinn mar rionnag feasgair san t-Samhain.

Rè na h-uinneige dorcha, tha e comasach coimhead air M1, an Crab Nebula, a tha na fhuigheall de rionnag mòr a spreadh ann an 1054. Tha an nebula a’ nochdadh mar smudge gealach anns na speuran, agus chithear a pulsar sa mheadhan le mòr teileasgop.

Dàmhair 21

'S e Oidhche Eadar-nàiseanta Thoir sùil air a' Ghealach a th' ann a-nochd, agus tha a' Ghealach a' ruighinn a' Chiad Cheathramh. Tha seo a’ toirt deagh chothroman airson a bhith a’ coimhead fhad ‘s a tha feasgar a’ tuiteam. Tha a’ Ghealach ann an Sagittarius, àrd aig deas aig dol fodha na grèine agus a’ gluasad a dh’ionnsaigh fàire an iar-dheas.

Faodaidh luchd-amhairc coimhead airson an neach-crìochnachaidh, is e sin an loidhne a tha a’ roinn raointean dorcha is aotrom na gealaich. Tha Beanntan Apennine agus sgàineadh Archimedes, Autolycus, agus Aristillus rim faicinn faisg air a 'chrios-meadhain. Deas air a’ chrios-meadhain, chithear sgàinidhean Albategnius agus Hipparchus.

Bidh fras meteor Orionid cuideachd a’ tighinn gu àirde a-nochd, leis an ùine seallaidh as fheàrr anns na h-uairean tràtha sa mhadainn air 22 Dàmhair. Tha na meteors a’ tighinn bho sprùilleach a dh’ fhàg Comet Halley air chùl agus chithear iad faisg air an reul-bhad Orion, leis a’ phuing radanta dìreach an ear-thuath air an rionnag Betelgeuse. Faodaidh luchd-amhairc a bhith an dùil 15 gu 20 meteors fhaicinn san uair ro èirigh na grèine.

Dàmhair 22

Is e an ùine as fheàrr airson fras meteor Orionid fhaicinn anns na h-uairean tràtha sa mhadainn eadar 2 AM agus èirigh na grèine ionadail. Tha puing radiant nan meteors faisg air an rionnag Betelgeuse ann an Orion, agus thig na seallaidhean as fheàrr bho timcheall air 45 ° air gach taobh den phuing seo.

Bu chòir do luchd-amhairc speur dorcha a lorg le sealladh soilleir den fhàire a tuath, an ear agus a deas agus sgrùdadh a dhèanamh air na speuran airson rionnagan seilg. Faodaidh dealbhadairean Ato cuideachd na meteors a ghlacadh anns na h-ìomhaighean aca. Bu chòir ìrean meteors a thighinn am feabhas mar a bhios an latha a’ tighinn dlùth.

Dàmhair 23

Bidh Venus a’ ruighinn an leudachadh taobh an iar as motha aig 7 PM EDT, a’ nochdadh aig mu 46 ° bhon ghrèin. Bidh a 'phlanaid cuideachd a' ruighinn dichotomy, a 'nochdadh leth-lit. Faodaidh luchd-amhairc coimeas a dhèanamh eadar coltas Venus thairis air na beagan làithean a tha romhainn gus faighinn a-mach cuin a nochdas e dìreach leth lasadh.

Tha Venus an-dràsta ri fhaicinn mar rionnag maidne agus leanaidh e air adhart airson na beagan làithean a tha romhainn.

stòran:

- Reul-eòlas: Roen Kelly