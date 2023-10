Lorg fàsmhorachd coimheach: uinneag a-steach do bheatha a-muigh

Airson deicheadan, tha luchd-saidheans air beachdachadh air bun-bheachd beatha coimheach agus cò ris a bhiodh e coltach. Is e aon chothrom inntinneach a tha air mac-meanmna luchd-rannsachaidh a ghlacadh gu bheil “lusan taobh a-muigh” ann. Ciamar a dh’ fhaodadh na lusan coimheach seo nochdadh, agus ciamar a lorgas sinn iad?

Gu domhainn taobh a-staigh gàirdean Orion den galaxy Milky Way, a tha mu 93 millean mìle bhon rionnag buidhe buidhe aice, tha planaid aig a bheil feart sònraichte: loch teth-pinc air a chuairteachadh le cladaichean criostalach, geal-sneachda. Tha an loch, ris an canar Lake Hillier, na dhachaigh do meanbh-fhàs-bheairtean prìomhadail ris an canar “halobacteria.” Bidh na cruthan beatha dìomhair sin, leis an t-sealladh purpaidh iongantach aca, a’ soirbheachadh ann an suidheachaidhean a tha coltach nach eil aoigheil. Fhad ‘s a bhuineas an loch seo do chosta a deas na Talmhainn ann an Astràilia an Iar, dh’ fhaodadh na dìomhaireachdan a tha aig na halobacteria sin sealladh a thoirt seachad air mar a lorgar fàsmhorachd coimheach air saoghal fad às.

Anns na bliadhnachan mu dheireadh, tha speuradairean air còrr air 5,500 planaidean a chomharrachadh taobh a-muigh siostam na grèine againn, a’ nochdadh raon eadar-mheasgte de shaoghal neònach agus sònraichte. Le adhartasan ann an teicneòlas, tha luchd-saidheans misneachail gun lorg iad aig a’ cheann thall ainm-sgrìobhte gun samhail de photosynthesis taobh a-muigh, a’ tilgeil solas air mar a tha lusan coimheach ann.

Tha bun-bheachd fàsmhorachd coimheach cho eile san t-saoghal 's as urrainn dhut smaoineachadh. Sealladh de choilltean de chraobhan dubha fo speuran le ioma ghrian, preasan coimheach uile a’ lùbadh a dh’ionnsaigh dol fodha na grèine sìorraidh, agus fo-fhàs feòil-itheach a dh’ itheas dòighean-beatha gun dùil.

Gus tuigse fhaighinn air na seòrsaichean beatha coimheach a dh’ fhaodadh a bhith ann, tha e cudromach beachdachadh air na prionnsapalan a tha air an òrdachadh le fiosaig. Feumaidh a h-uile beatha stòr lùth gus seasamh an aghaidh feachd gun stad an entropy. Faodaidh fàs-bheairtean taobh a-muigh an lùth seo fhaighinn tro thrì dhòighean aithnichte: a’ cleachdadh solas na grèine mar phlanntaichean, a’ cleachdadh cheimigean neo-organach leithid bacteria vent hydrothermal, no ag ithe fàs-bheairtean eile a tha air lùth fhaighinn mar-thà tron ​​​​dà dhòigh roimhe.

Mar a bhios sinn a’ sgrùdadh comasachd fàsmhorachd coimheach, tha e inntinneach a bhith a’ beachdachadh air tricead beatha photosynthetic anns a’ chruinne-cè. Air an Talamh, tha prìomh àite aig beatha planntrais, a’ toirt cunntas air a’ mhòr-chuid de bhith-thomas. Am faodadh e bhith gu bheil ar fòcas air creutairean tuigseach ann a bhith a’ lorg beatha taobh a-muigh air a bhith meallta fad na h-ùine, agus gur e an rud as cudromaiche ann a bhith ag aithneachadh fhlùraichean seach ainmhidhean?

Tha Nancy Kiang, bith-eòlaiche aig Institiud Sgrùdaidhean Fànais Goddard aig NASA, ag ràdh, “Tha fios againn gu bheil photoynthesis air a’ phlanaid againn air a bhith soirbheachail bho cha mhòr toiseach ar beatha…

Ach, tha an oidhirp gus fàsmhorachd taobh a-muigh a lorg na dhùbhlan. Thug deuchainn shònraichte a rinn bàta-fànais Galileo ann an 1990 seachad seallaidhean luachmhor air mar a lorgar comharran beatha bhon fhànais. Bha lorg ocsaidean agus làthaireachd chlorophyll, pigment uile-làthaireach ann am planntrais, am measg nan comharran a chaidh an sgrùdadh. Ach, le bhith ag aithneachadh an “iomall dearg,” bha an t-iongantas far am bi planntrais a’ gabhail a-steach solas dearg ach gun a bhith fo-dhearg, na dhòigh nas earbsaiche airson fàsmhorachd a lorg.

Anns an rannsachadh againn airson lusan coimheach, dh’ fhaodadh gum biodh e buannachdail an deuchainn seo ath-riochdachadh le bhith a’ lorg an oir dhearg air uachdar exoplanets. Ach, tha e cudromach cuimhneachadh gun tug mean-fhàs de lusan talmhainn air an Talamh timcheall air 500 millean bliadhna. Is dòcha gu bheil cruthan-beatha taobh a-muigh air leantainn slighe mean-fhàs eadar-dhealaichte, a’ leantainn gu atharrachaidhean anns na coltas agus na feartan aca.

Mar a bhios ar tuigse mun chruinne-cè a’ leudachadh agus ar comasan teicneòlach a’ dol air adhart, tha an rannsachadh airson beatha taobh a-muigh na dùthcha, a’ gabhail a-steach lorg air fàsmhorachd coimheach, a’ gealltainn gum bi sinn gar glacadh agus gam brosnachadh. Tron rannsachadh seo, gheibh sinn seallaidhean luachmhor air na cothroman a th’ ann ar beatha taobh a-muigh ar planaid dachaigh.

Ceistean Bitheanta

C: Dè a th 'ann an halobacteria?

A: Tha Halobacteria nam meanbh-fhàs-bheairtean prìomhadail a lorgar ann an àrainneachdan hypersaline leithid Lake Hillier. Tha dath purpaidh sònraichte orra agus bidh iad a’ soirbheachadh ann an suidheachaidhean a tha coltach nach eil iad a’ toirt aoigheachd do chruthan beatha eile.

C: Dè na trì dòighean anns am faod fàs-bheairtean taobh a-muigh lùth fhaighinn?

F: Faodaidh fàs-bheairtean taobh a-muigh lùth fhaighinn le bhith a’ cleachdadh solas na grèine, a’ cleachdadh cheimigean neo-organach, no a’ caitheamh fàs-bheairtean eile. Tha na dòighean sin coltach ri mar a bhios planntrais, bacteria vent hydrothermal, agus beathaichean a’ faighinn lùth, fa leth.

C: Ciamar a lorgas sinn fàsmhorachd coimheach?

F: Is e aon dòigh a bhith a’ lorg an “iomall dearg,” iongantas far am bi planntrais a’ gabhail a-steach mòran de sholas dearg ach gun a bhith fo-dhearg. Le bhith ag ath-aithris dheuchainnean mar an tè a rinn bàta-fànais Galileo leigidh sinn leinn làthaireachd fàsmhorachd air exoplanets a chomharrachadh.

C: Carson a chuireas tu fòcas air fàsmhorachd coimheach an àite beatha thuigseach?

F: Fhad ‘s a tha an rannsachadh airson beatha tuigseach taobh a-muigh air a bhith follaiseach, tha tricead beatha photosynthetic a’ nochdadh gum faodadh fàsmhorachd coimheach a bhith nas pailte sa chruinne-cè. Bheir sgrùdadh air comasachd lusan coimheach sealladh ùr air beatha taobh a-muigh ar planaid.