Solar Eclipse “Ring of Fire” gu Dazzle Sky Watchers

Bidh eclipse grèine “fàinne teine” ri fhaicinn Disathairne seo chaidh, a ’tarraing luchd-amhairc nan speuran thairis air grunn stàitean anns na SA agus cuid de phàirtean de Mexico, Meadhan Ameireagaidh agus Ameireagadh a Deas. Bidh an t-iongantas seo, ris an canar eclipse grèine annular, a’ tachairt nuair a tha a’ ghealach aig no faisg air an àite as fhaide air falbh bhon Talamh, ag adhbhrachadh gum bi i a’ nochdadh nas lugha na a’ ghrian. Mar thoradh air an sin, tha "fàinne" de sholas na grèine a 'cuairteachadh na gealaich, a' cruthachadh buaidh iongantach fàinne teine.

Tha an eclipse grèine sònraichte seo cudromach oir is e seo a’ chiad fhear bhon Ògmhios 2021 agus cha tachair e a-rithist gu 2044 anns a ’phàirt seo den dùthaich. Chuir an Dr Kelly Korreck, reul-eòlaiche agus manaidsear prògram NASA, an cèill toileachas mun tachartas sònraichte seo aig co-labhairt fòn o chionn ghoirid. Chomharraich i cuideachd gum bi an ath eclipse grèine iomlan a’ tachairt sa Ghiblean 2024 ach gun lean sin feitheamh fada gus an ath eclipse annular ann an 2046.

Bidh amannan eadar-dhealaichte aig an eclipse grèine “fàinne teine”, bho 1 gu 5 mionaidean, a rèir far a bheil an amharc. Tòisichidh e ann an Oregon aig mu 9:13m PDT agus thig e gu crìch ann an Texas timcheall air 12:03f CDT. Bidh cothrom aig còrr air 6.5 millean neach anns na SA an eclipse fhaicinn gu dìreach, agus bidh 68 gu 70 millean a bharrachd taobh a-staigh astar seallaidh 200 mìle.

Gus an eclipse fhaicinn gu sàbhailte, tha e deatamach glainneachan grèine eclipse le teisteanas a chleachdadh a tha a rèir inbhe ISO 12312-2. Bheir na glainneachan sin an dìon riatanach dha na sùilean, oir faodaidh coimhead gu dìreach air a’ ghrian aig àm eclipse droch leòn sùla adhbhrachadh. Cha bu chòir prosbaigean, speuclairean-grèine, agus camarathan gun sìoltachain grèine a chleachdadh gus an eclipse fhaicinn, leis nach eil iad a’ toirt seachad dìon iomchaidh.

Dhaibhsan nach urrainn an eclipse fhaicinn gu pearsanta, bidh NASA a’ craoladh an tachartais beò air 14 Dàmhair bho 11:30m gu 1:15f EDT air NASA TV, làrach-lìn na buidhne, agus diofar àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta. Thathas an dùil gun tachair an ath eclipse grèine, eclipse grèine iomlan, air 8 Giblean, 2024.

stòran:

- NASA - nasa.gov

- Naidheachdan ABC - abcnews.go.com