Dearbhadh agus Mì-mhisneachd: Lorg an Galaxy as fhaide air falbh

Tha luchd-saidheans air a bhith a’ feuchainn o chionn fhada gus an galaxy as fhaide air falbh sa chruinne-cè a lorg. O chionn ghoirid, chaidh tagraiche gealltanach leis an t-ainm “Maisie's Galaxy” ainmeachadh, a’ moladh gum faodadh e a bhith ann aig ìre gu math tràth ann an eachdraidh chosmach. Ach, nochd tuilleadh rannsachaidh galaxy eile, CEERS-93316, a bha coltach gu robh e eadhon nas fhaide air falbh. Dh'fheumadh na co-dhùnaidhean sin dearbhadh.

Gus astar agus aois nan “galaxies as tràithe” seo a dhearbhadh, rinn speuradairean air an stiùireadh le Pablo Arrabal Haro bho Obair-lann Nàiseanta Sgrùdaidh Reul-eòlais Optical-Infrared ann an Tucson, AZ, sgrùdaidhean speactroscopach ann an co-obrachadh le sgioba ann an Alba. Dhearbh an rannsachadh aca gun robh Galaxy Maisie ann co-dhiù 390 millean bliadhna an dèidh a' Bhreig Mhòir. A bharrachd air an sin, chuir iad an aghaidh a’ chiad tuairmse air astar airson CEERS-93316, ga chuir aig ath-ghluasad nas reusanta de z ~ 4.9, timcheall air 12 billean bliadhna aotrom air falbh.

Tha dearbhadh Maisie's Galaxy agus lorg CEERS-93316 a 'tabhann seallaidhean luachmhor air a' chruinne-cè tràth. Tha coltas gu bheil na galaxies sin nas soilleire na feadhainn eile aig an aon àm, a 'moladh fàs luath de galaxies anns a' chiad beagan cheudan millean bliadhna an dèidh a 'Bhreat Bang, a' toirt dùbhlan do mhodailean de chruthachadh galaxy.

Gus tomhas astar ceart fhaighinn, rinn an sgioba rannsachaidh sgrùdaidhean speactram leanmhainn air an dà galaxies. Leig speactroscopy leotha dearbhadh gu robh àrdachadh mòr aig Maisie's Galaxy agus an tuairmse na bu tràithe airson CEERS-93316 a dhearbhadh. Le bhith a’ cumail sùil air na galaxies as tràithe, tha speuradairean an dòchas tuigse fhaighinn air na suidheachaidhean agus na pròiseasan a lean gu breith agus mean-fhàs nan nithean sin aig ìrean tràtha na cruinne.

Tha an rannsachadh seo, a chaidh a dhèanamh comasach le Teileasgop Fànais James Webb (JWST), a’ sealltainn cumhachd an lann-amhairc seo ann a bhith a’ lorg galaxies àrd-dhearg. Leigidh misean JWST an galaxy as fhaide air falbh a lorg aig toiseach àm cosmach le luchd-saidheans fiosrachadh mionaideach a chruinneachadh mun chruinne-cè tràth. Le gach lorg, tha comasan an teileasgop nas àirde na bha dùil, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air feartan fiosaigeach galaxies anns a’ chruinne-cè tràth.

Mar a bhios JWST a’ leantainn air adhart a’ coimhead ri leanabachd na cruinne-cè, tha speuradairean an dùil gun tèid barrachd ainmeachadh mu ghalairean tràth. Aig a’ cheann thall, is dòcha gun lorg JWST no an neach a thàinig às a dhèidh a’ “chiad galaxy” nach gabh a lorg, a’ nochdadh fiosrachadh deatamach mun chruinne-cè beagan cheudan millean bliadhna às deidh a’ Bhrag Mhòr.

