Gaisgich Neo-ainmichte Saidheans: Ag aithneachadh nam boireannach air cùl lorgaidhean mòra

Smaoinich air saoghal far an robh leabhraichean teacsa eachdraidh shaidheansail a’ comharrachadh na rinn boireannaich còmhla ri an co-aoisean fireann. Dèan dealbh air eachdraidh a tha a’ sealltainn gu ceart a’ phàirt chudromach a th’ aig luchd-saidheans boireann ann a bhith a’ cumadh ar tuigse air a’ chruinne-cè. Gu mì-fhortanach, tha seo fada bho fhìrinn.

Falaichte ann an duilleagan eachdraidh, thathas air dearmad a dhèanamh air grunn inntinnean sgoinneil, leis na lorgan ùr-nodha aca mar thoradh air feadhainn eile. Is e aon eisimpleir den leithid an sgeulachd mun Dr. Lise Meitner, eòlaiche fiosaig Iùdhach air leth a chuir an obair aige bunait airson leasachadh a’ bhoma atamach.

Anns na 1930n, bha Meitner agus a com-pàirtiche, Otto Hahn, air thoiseach ann an rannsachadh fiosaig niùclasach aig Institiud cliùiteach Kaiser Wilhelm ann am Berlin. Thug an com-pàirteachas aca gu crìch lorg ùr-nodha: sgaradh niùclasach. Ach, nuair a chuir a’ Ghearmailt ceangal ris an Ostair ann an 1938, ghabh beatha Meitner tionndadh cunnartach.

Air a sparradh air teicheadh ​​​​bho Berlin gus faighinn seachad air cnapan nan Nadsaidhean, lorg Meitner i fhèin air a toirt air falbh bho shochairean agus dìon. A dh’ aindeoin na dùbhlain mòra a bh’ ann, fhuair i air cumail oirre a’ co-obrachadh le Hahn air astar. B’ e Meitner a rinn mion-sgrùdadh air toraidhean nan deuchainnean aca agus a choisinn am facal “fiadhachadh niùclasach.” Gu iongantach, b’ e Hahn a dh’ fhoillsich am pàipear a’ gabhail creideas a-mhàin airson an lorg, a’ fàgail Meitner gu bhith gun urra.

Fiù 's an dèidh a' chogaidh, cha deach na rinn Meitner aithneachadh. Chaidh an Duais Nobel a bhuileachadh air Hahn airson a bhith a’ lorg dòrtadh niùclasach, agus cha deach iomradh a-riamh air ainm Meitner. Tha mar nach do dh’aidich Comataidh Nobel na coileanaidhean aice a’ nochdadh cùis shiostamach nas fharsainge a thaobh a bhith a’ coimhead thairis air na rinn boireannaich ann an saidheans.

Tha am pàtran sguabaidh seo a’ leudachadh nas fhaide na Meitner. Bha Rosalind Franklin, neach-saidheans sgoinneil, mu choinneimh suidheachadh coltach ris nuair a roinneadh a co-obraiche gu neo-iomchaidh mun rannsachadh aice, a lean gu bhith a’ faighinn a-mach structar DNA dùbailte helix mar chreideas do chàch. Dh’ fhuiling an Dr Kati Kariko, ris an canar “màthair mRNA,” bliadhnaichean de dhiùltadh, demotion, agus eadhon sabotage mus d’ fhuair i mu dheireadh an aithne a bha i airidh air an Duais Nobel.

Tha an t-àm ann dhuinn an ana-ceartas eachdraidheil seo a cheartachadh agus solas a chuir air na boireannaich iongantach a thug cumadh air ar saoghal tro na tabhartasan saidheansail aca. Tha na sgeulachdan aca airidh air a bhith air an innse, air an comharrachadh, agus air an gabhail a-steach nar curraicealaman foghlaim.

Le bhith ag aithneachadh obair luachmhor boireannaich mar Meitner, Franklin, Kariko, agus grunn dhaoine eile, bidh sinn ag ullachadh na slighe airson ginealaichean ri teachd de luchd-saidheans boireann. Bheir sinn creideas far a bheil e iomchaidh agus bheir sinn urram do ghaisgich saidheans gun mholadh a tha air a dhol an aghaidh nan cothroman a bhith a’ cur gu mòr ri ar tuigse air a’ chruinne-cè.

FAQ:

C: Carson a chaidh dearmad a dhèanamh air tabhartasan nam boireannach sin?

F: Faodar cur às gu h-eachdraidheil de thabhartasan boireannaich ann an saidheans air sgàth grunn nithean, a’ gabhail a-steach claonadh gnè, gnàthasan sòisealta, agus ionad saidheansail patriarchal a chuir às do na choilean iad.

C: Ciamar as urrainn dhuinn dèanamh cinnteach gu bheil tabhartasan boireannaich air an aithneachadh?

F: Tha e deatamach co-ionannachd gnè a bhrosnachadh ann an ionadan rannsachaidh saidheansail, co-ionannachd chothroman a thoirt do bhoireannaich anns a h-uile raon saidheansail, agus gu gnìomhach a’ comharrachadh agus a’ comharrachadh an coileanaidhean ann am foghlam agus ann an còmhradh poblach.

C: Dè a’ bhuaidh a bhios aig cur às do bhoireannaich bho eachdraidh shaidheansail?

F: Tha cur às do bhoireannaich bho eachdraidh shaidheansail chan ann a-mhàin a’ mairsinn neo-ionannachd gnè ach bidh e cuideachd a’ goid na ginealaichean ri teachd de mhodalan dreuchd, a’ cur bacadh air adhartas agus ùr-ghnàthachadh. Tha e riatanach a bhith ag aithneachadh agus a’ comharrachadh tabhartasan bhoireannaich airson in-ghabhaltas a bhrosnachadh agus ginealaichean de luchd-saidheans a bhrosnachadh.