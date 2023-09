A 'Tuigsinn Toll Teas Meadhan na SA: Quirk ann an Atharrachadh Clìomaid

Tha iongantas o chionn ghoirid ris an canar “toll blàthachaidh” air aire a tharraing gu meadhan na Stàitean Aonaichte. Ged a tha an teòthachd cuibheasach cruinneil air a bhith ag èirigh mean air mhean mar thoradh air atharrachadh clìomaid, chan eil an aon ìre de bhlàthachadh air a bhith san roinn shònraichte seo bho mheadhan an 20mh linn. Ach, tha luchd-saidheans air faighinn a-mach gur dòcha nach eil an neo-riaghailteachd seo mar thoradh air atharrachadh clìomaid a’ leum thairis air meadhan na SA ach measgachadh iom-fhillte de fhactaran.

Tha aon teòiridh a 'moladh gu bheil aerosolan ann an àile meadhan na SA a' nochdadh cuid de lùth na grèine air ais dhan fhànais, agus mar sin a 'fuarachadh na sgìre. Is e comas eile a th’ ann gu bheil am fearann ​​​​àiteachais san sgìre, còmhla ris na siostaman uisgeachaidh aige, ag obair mar inneal-fuarachaidh evaporative nàdarra. Tha an àrdachadh ann an sileadh a chaidh fhaicinn san roinn thairis air an dà dheichead a dh’ fhalbh an taca ri bliadhnaichean roimhe a’ toirt tuilleadh taic don teòiridh seo. Tha an t-uisge a bharrachd air an t-sealladh-tìre ag obair mar fhuarachadh evaporative, a’ leantainn gu teòthachd nas ìsle.

Ged a tha teòthachd na cruinne air a dhol suas sa chumantas, tha e cudromach gun aithnichear caochladair nàdarra ann an siostam gnàth-shìde na Talmhainn. Faodaidh cuid de sgìrean eòlas fhaighinn air ìrean blàthachadh nas luaithe no nas slaodaiche na cuid eile. A bharrachd air an sin, tha factaran nàdarra, leithid siostaman le cuideam ìosal agus suidheachaidhean àile, a’ cur ri seasmhachd an toll blàthachaidh. Bidh na factaran sin a’ leantainn gu barrachd còmhdach neòil, sileadh, agus teòthachd nas fhuaire, ag obair mar bufair an aghaidh fìor theas.

Faodar tùs an toll blàthachaidh a lorg air ais gu atharrachaidhean ann an teodhachd uachdar a’ Chuain Shèimh tropaigeach, a tha fo bhuaidh gach cuid caochlaideachd nàdarrach agus blàthachadh na cruinne. Bidh na h-atharrachaidhean sin ann an teòthachd a’ chuain a’ toirt buaidh air cuairteachadh àile thairis air na SA, a’ leantainn gu pàtrain sìde nas fhuaire agus nas fliche ann am pàirtean an ear na dùthcha.

A dh 'aindeoin staid làithreach an toll blàthachaidh, thathar an dùil gun lùghdaich e san àm ri teachd. Tha modalan gnàth-shìde a’ moladh gum faigh na SA meadhanach eòlas air tonnan teas nas trice agus nas dian, ged a bhios iad aig astar nas slaodaiche an taca ri roinnean eile. Ro 2040 no 2050, dh’ fhaodadh teòthachd anabarrach coltach ris an fheadhainn a fhuair eòlas aig àm Dust Bowl a bhith nas dualtaiche.

Tha gu bheil an toll blàthachaidh a’ nochdadh cho iom-fhillte ‘s a tha atharrachaidhean gnàth-shìde roinneil taobh a-staigh co-theacs nas motha de bhlàthachadh na cruinne. Tha e na chuimhneachan nach eil a h-uile latha a’ fàs nas teotha, agus gu bheil pàirt aig caochlaidheachd nàdarra ann a bhith a’ cumadh pàtrain gnàth-shìde ionadail. Ged a dh’ fhaodadh teòthachd nas fhuaire a bhith aig meadhan na SA airson ùine, tha e deatamach aithneachadh gu bheil gluasad iomlan blàthachadh na cruinne a’ leantainn agus aig a’ cheann thall bheir e buaidh nas doimhne air an roinn.

