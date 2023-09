Ma dh’ fheumas tu a bhith a’ tapadh a-steach do thèarmannan uisge air a’ Ghealach Planaichean Ath-bheachdachaidh, Lorg Sgrùdaidhean

Tha mion-sgrùdadh ùr air sgàineadh gealaich air nochdadh gu bheil na feartan sin ro òg airson seann stòran-uisge deigh uisge a chumail a-steach, a’ toirt dùbhlan do na ro-innsean a bh’ ann roimhe mu chuairteachadh agus pailteas uisge air a’ Ghealach. Rinn an neach-fiosaig Norbert Schörghofer agus an speuradair Raluca Rufu an sgrùdadh, a’ lorg gu bheil a’ mhòr-chuid de sgàinidhean le pòcaidean sgàil maireannach, a tha gu sònraichte inntinneach airson sgrùdadh san àm ri teachd, nas òige na 2.2 billean bliadhna.

Ron sgrùdadh seo, bha luchd-saidheans den bheachd gum faodadh roinnean fo sgàil maireannach (PSRn), leithid sgàineadh domhainn, deigh uisge a ghlacadh agus a chruinneachadh thairis air billeanan de bhliadhnaichean air sgàth an teòthachd uamhasach fuar. Ach, tha an sgrùdadh a’ nochdadh nach deach na PSRn a dhìon bhon Ghrian airson ùine gu leòr gus an cruinneachadh seo a cheadachadh.

Tha buaidh mhòr aig na co-dhùnaidhean air miseanan gealaich, gu sònraichte misean Artemis III aig NASA, a tha an-dràsta a’ taghadh làraich tighinn air tìr stèidhichte air cho faisg ‘s a tha PSRn. Ged a tha an lorg a 'ciallachadh nach eil dùil gum bi seann stòran deigh uisge ann air a' Ghealach, tha e cuideachd a 'moladh gum faodadh barrachd uisge a bhith ann am PSR nas sine na feadhainn nas òige. Cuidichidh comharrachadh aois sgàineadh ann a bhith a’ lorg làraich tighinn air tìr freagarrach airson miseanan san àm ri teachd.

Stòran: Adhartasan Saidheans

Mìneachaidhean:

Sgàineadh gealaich: Pocaichean agus sgoltagan air uachdar na gealaich air adhbhrachadh le buaidhean bho comets agus asteroids.

Deigh uisge: Uisge reòta ann an cruth deigh.

Roinnean fo sgàil maireannach (PSRn): Sgìrean air uachdar na gealaich nach bi a-riamh fosgailte do sholas na grèine.

Stòran-tasgaidh: Àiteachan stòraidh nàdarra.