Aois iongantach na gealaich: Seallaidhean bho chriostalan Zircon

Tha rannsachadh ùr a rinn Oilthigh Northwestern air nochdadh gu bheil a’ ghealach 40 millean bliadhna nas sine na bha dùil roimhe. Tha an lorg ùr-nodha seo stèidhichte air mion-sgrùdadh air criostalan siorcon a chaidh a lorg ann an sampallan creige gealaich a thug misean Apollo 17 air ais san Dùbhlachd 1972. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Geochemical Perspectives Letters, a’ toirt dùbhlan don teòiridh a th’ ann mu chruthachadh na gealaich agus a’ toirt seachad seallaidhean ùra. ann an eachdraidh thràth siostam na grèine againn.

Tha am beachd-bharail gnàthach a’ nochdadh gun deach a’ ghealach a chruthachadh mar thoradh air buaidh mhòr eadar nì meud Mars agus an Talamh òg. Thachair an tachartas cataclysmic seo timcheall air 4.425 billean bliadhna air ais, a rèir tuairmsean roimhe. Ach, tha an sgrùdadh ùr air criostalan zircon a’ nochdadh gun do thachair breith na gealaich gu dearbh timcheall air 40 millean bliadhna roimhe sin, timcheall air 4.46 billean bliadhna air ais. Tha am foillseachadh seo a’ comharrachadh atharrachadh mòr nar tuigse air tùs na gealaich.

Bha pàirt chudromach aig Zircon, mèinnear cumanta a chaidh a lorg ann an rùsg na Talmhainn, anns an lorg seo. Le bhith a’ sgrùdadh aois criostalan siorcon bho gach cuid sampallan gealaich agus talmhaidh, b’ urrainn do luchd-saidheans aois na gealaich a dhearbhadh le barrachd mionaideachd. Thug cleachdadh tomagrafaidheachd atom-probe aig goireas Oilthigh Northwestern seachad sgrùdadh mionaideach air structar atamach an t-siorcon, a’ leigeil le luchd-rannsachaidh an àireamh de dadaman a chaidh tro chrìonadh rèidio-beò a chunntadh. Thug seo seachad fiosrachadh luachmhor mu aois nan criostalan.

Mhìnich prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Jennika Greer à Oilthigh Ghlaschu, gum feum na criostalan siorcon a lorgar air uachdar na gealaich a bhith air an cruthachadh às deidh don chuan magma gealaich fuarachadh. Tha làthaireachd nan criostalan sin a’ comharrachadh aois as ìsle na gealaich. Le bhith a’ dol air ais air na criostalan as sine anns na sampallan gealaich, b’ urrainn do luchd-saidheans faighinn a-mach gu bheil a’ ghealach co-dhiù 4.46 billean bliadhna a dh’aois.

Tha cudromachd an rannsachaidh seo a’ leudachadh nas fhaide na dìreach feòrachas. Tha tuigse air aois agus cruthachadh na gealaich a’ toirt sealladh luachmhor air eachdraidh ar siostam grèine agus ar n-àite anns a’ chruinne-cè. Tha buaidh grabhataidh na gealaich a’ bunailteachadh axis rothlach na Talmhainn, ag adhbhrachadh uinneanan leithid làn-mara agus an latha 24-uair. Às aonais na gealaich, bhiodh beatha air an Talamh gu math eadar-dhealaichte. Tha an tuigse ùr seo air aois na gealaich a’ cur ris an amas nas fharsainge a bhith a’ tuigsinn cothromachadh fìnealta agus eadar-cheangal ar siostam nàdarra.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè an aois a tha a’ ghealach?

F: Stèidhichte air rannsachadh o chionn ghoirid, thathas a’ creidsinn gu bheil a’ ghealach mu 4.46 billean bliadhna a dh’aois, ga fhàgail 40 millean bliadhna nas sine na bha dùil roimhe.

C: Dè thug air luchd-saidheans co-dhùnadh gu bheil a’ ghealach nas sine?

F: Rinn luchd-saidheans mion-sgrùdadh air criostalan zircon a chaidh a lorg ann an sampallan creige gealaich. Le bhith a’ sgrùdadh structaran atamach nan criostalan sin a’ cleachdadh tomagrafaidheachd atom-probe, b’ urrainn do luchd-rannsachaidh aois na gealaich a dhearbhadh le barrachd mionaideachd.

C: Carson a tha aois na gealaich cudromach?

F: Tha tuigse air aois na gealaich a’ cuideachadh le luchd-saidheans tòimhseachan siostam na grèine tràth a chuir ri chèile agus tuigse fhaighinn air a’ bhuaidh a bh’ aige air cruthachadh na Talmhainn. A bharrachd air an sin, tha pàirt deatamach aig buaidh grabhataidh na gealaich ann a bhith a’ bunailteachadh axis rothlach na Talmhainn agus a’ toirt buaidh air uinneanan leithid làn-mara.

C: Ciamar a chuir criostalan siorcon ri bhith a’ dearbhadh aois na gealaich?

F: Thug criostalan siorcon, a chaidh a lorg an dà chuid air an Talamh agus air a’ ghealach, cothrom do luchd-saidheans dòighean suirghe rèidio-beò a chleachdadh gus an aois a dhearbhadh. Le bhith a’ dèanamh anailis air an àireamh de dadaman a bha air a dhol tro chrìonadh rèidio-beò, dh’ fhaodadh luchd-rannsachaidh aois as ìsle na gealaich a stèidheachadh.