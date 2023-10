An Toll Dubh Supermassive nar Galaxy: A’ snìomh aig ìre iongantach

Tagh nì celestial sam bith ann am farsaingeachd mhòr na Cruinne-cè, agus tha teans gu bheil comas iongantach aige snìomh. Bho asteroids a’ tuiteam gu ceann gu ceann gu planaidean agus monaidhean a’ tionndadh air na tuaghan aca, tha eadhon tuill dhubha a’ nochdadh an iongantas iongantach seo. Gu h-iongantach, tha an ìre as àirde ann far an urrainn dha na stuthan sin gluasad, a’ toirt sealladh iongantach air aodach a’ chosmos.

Airson buidhnean celestial mar an dachaigh againn, an Talamh, tha an ìre cuairteachaidh as àirde air a dhearbhadh le tromachd an uachdar. Fhad ‘s a tha neart grabhataidh gar tarraing gu meadhan ar planaid, tha cuairteachadh na Talmhainn a’ gineadh putadh a-mach seòlta ris an canar feachd ceud-ghluasadach. Ged a tha e minuscule, tha an fheachd ceud-ghluasadach seo a’ ciallachadh gu bheil cuideam beagan nas lugha aig a’ chrios-meadhain an taca ris na pòlaichean. Gu dearbh, mar thoradh air an latha 24-uair againn, tha an eadar-dhealachadh cuideam eadar a ’chrios-meadhain agus na pòlaichean aig dìreach 0.3%.

Ach, tha Saturn, leis an latha 10-uair a tha an ìre mhath luath aige, a’ nochdadh eadar-dhealachadh mòr, leis an eadar-dhealachadh cuideam eadar a chrios-meadhain agus pòlaichean a’ ruighinn 19% cudromach. Tha an eadar-dhealachadh seo ag adhbhrachadh gu bheil corp gasach Saturn a’ dol beagan aig a chrios-meadhain. A-nis, smaoinich air planaid beachd-bharail a’ snìomh cho luath is gun deach an eadar-dhealachadh cuideam suas gu 100%. Aig an àm sin, bhiodh tarraing im-tharraing na planaid agus an fheachd ceud-ghluasadach aig a crios-meadhain a’ cothromachadh a chèile gu foirfe. Bheireadh àrdachadh sam bith eile san astar cuairteachaidh buaidh uamhasach - bhiodh a’ phlanaid dìreach a’ briseadh às a chèile. Ged a tha e coltach gun ruigeadh a’ phlanaid a ìre brisidh aig astar cuairteachaidh nas ìsle, tha an suidheachadh beachd-bharail seo a’ nochdadh bun-bheachd an ìre cuairteachaidh as àirde.

Tha na feartan sònraichte aca fhèin aig tuill dhubh, buidhnean cosmaigeach inntinneach. Eu-coltach ri nithean susbainteach le uachdar fiosaigeach, tha tuill dhubh air an dèanamh suas de shaobhadh inntinn a tha a’ lùbadh àite is ùine, air adhbhrachadh leis an trom-tharraing aca. Chan eil fàire an tachartais, a’ chrìoch seachad air nach urrainn dad faighinn seachad air grèim grabhataidh an toll dubh, a’ comharrachadh uachdar fiosaigeach. A dh'aindeoin sin, tha ìre cuairteachaidh as àirde aig eadhon tuill dhubh. Ged nach eil e co-cheangailte ri snìomh stuth, tha cuairteachadh toll dubh mar thoradh air a bhith a’ toinneamh ùine-fànais. Tha an t-iongantas seo, ris an canar slaodadh frèam, ag adhbhrachadh gu bheil àite a’ dol an aghaidh gu socair mar bodhaigean celestial, leithid an Talamh, snìomh.

Faodaidh a bhith a’ dearbhadh astar cuairteachaidh toll dubh a bhith na obair dhùbhlanach. Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid, chuir luchd-saidheans fòcas air toll dubh mòr an galaxy againn le bhith a 'dèanamh anailis air beachdan rèidio agus X-ray air an sgìre mun cuairt. Tha trom-tharraing an tuill dhubh a’ gluasad speactra an t-solais a bhios stuth faisg air làimh a’ sgaoileadh, a’ tabhann seallaidhean deatamach. Le bhith a’ sgrùdadh gu faiceallach dèinead an t-solais aig diofar thonnan, rinn an sgioba rannsachaidh tuairmse air snìomh an toll dubh. Gu h-iongantach, nochd na co-dhùnaidhean aca gu bheil paramadair snìomh an toll dubh, air a chomharrachadh mar “a,” a ’tuiteam eadar an raon drùidhteach de 0.84 agus 0.96. Tha seo a’ ciallachadh gu bheil toll dubh anabarrach an galaxy againn a’ tionndadh aig astar iongantach luath, a’ tighinn faisg air an ìre cuairteachaidh as àirde. Gu inntinneach, tha an snìomh aige a’ dol thairis air eadhon an toll dubh ann an M87, anns a bheil paramadair snìomh eadar 0.89 agus 0.91.

Tha an rannsachadh ùr-nodha seo a’ tilgeil solas ùr air nàdar enigmatic tuill dhubh agus na feartan cuairteachaidh iongantach aca. Tha na co-dhùnaidhean ag iarraidh tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air dìomhaireachdan a’ chosmos, a’ nochdadh seallaidhean tarraingeach air obair bhunaiteach àite is ùine.

-

CÀBHA

C: Dè an ìre cuairteachaidh as àirde airson nithean celestial?

A: Bidh an ìre cuairteachaidh as àirde ag atharrachadh a rèir an nì celestial. Airson nithean mar an Talamh, tha grabhataidh uachdar a’ toirt buaidh air an ìre as àirde, ach airson tuill dhubh, tha e air a dhearbhadh le toinneamh ùine fànais.

C: Ciamar a tha cuairteachadh a’ toirt buaidh air cuideam nì air an Talamh?

A: Tha cuairteachadh na Talmhainn ag adhbhrachadh putadh a-mach seòlta ris an canar feachd centrifugal, a’ leantainn gu cuideam beagan nas lugha aig a ’chrios-meadhain an taca ris na pòlaichean.

C: Am faod planaid snìomh cho luath 's gun sgèith i às a chèile?

F: 'S e, nan robh planaid a' snìomh aig astar uabhasach àrd, bhiodh an fheachd ceud-ghluasadach aig a' chrios-meadhain aice a' cothromachadh tarraing imtharraing a' phlanaid mu dheireadh, a' ciallachadh gun rachadh i às a chèile.

C: Dè a tha a 'dearbhadh cuairteachadh tuill dhubh?

A: Fhad ‘s a tha cuairteachadh stuthan susbainteach air a stiùireadh le snìomh tomad corporra, bidh tuill dhubh a’ cuairteachadh mar thoradh air toinneamh ùine fànais air adhbhrachadh leis an trom-tharraing aca.

C: Ciamar a chaidh snìomh toll dubh mòr an galaxy againn a mheas?

F: Rinn luchd-saidheans mion-sgrùdadh air beachdan rèidio agus X-ray air an sgìre mun cuairt air an toll dubh, a’ sgrùdadh saobhadh speactram solais air a sgaoileadh le stuth faisg air làimh gus tuairmse a dhèanamh air a shnìomh.