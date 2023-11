Seallaidhean ùra air Tùs agus mean-fhàs na Cruinne

Tha an dìomhaireachd air cùl tùsan agus mean-fhàs ar cruinne-cè air fad air luchd-saidheans agus feallsanachd a ghlacadh. A-nis, tha pròiseact ùr-nodha ris an canar na samhlaidhean FLAMINGO ag amas air na ceistean bunaiteach sin a thilgeil le bhith a’ cleachdadh samhlaidhean coimpiutair adhartach.

Tha na samhlaidhean sin, air an dèanamh air sàr-choimpiutair cumhachdach aig goireas DiRAC san RA, a’ toirt dhuinn cothrom gun samhail sgrùdadh a dhèanamh air eadar-chluich iom-fhillte diofar phàirtean cosmach. Bho stuth àbhaisteach, a 'gabhail a-steach reultan, galaxies, agus na h-uile nithean susbainteach a tha taobh a-staigh ar ruigsinneachd; gu cùis dhorcha, an stuth enigmatic a tha an urra ris na feachdan dìomhaireachd dìomhair; agus lùth dorcha, an fheachd neo-aithnichte a tha a 'toirt air adhart leudachadh luath na cruinne - chan eil FLAMINGO a' fàgail clach gun tionndadh.

Tha am fear as motha am measg nan samhlaidhean sin a’ toirt a-steach gràinean iongantach 300 billean, gach fear a ’riochdachadh tomad galaxy beag, a’ gabhail thairis àite ciùbach mòr thairis air 10 billean bliadhna aotrom. Gus dèiligeadh ris an dùbhlan àireamhachd mòr seo, leasaich speuradairean an còd SWIFT, a bhios gu h-èifeachdach a’ cuairteachadh an eallach obrach mòr thairis air 30 mìle CPU.

Fhad ‘s a tha FLAMINGO a’ tighinn uidheamaichte leis a ’ghealladh gun toir e seachad freagairtean do na ceistean as doimhne mu ar tùs, cha robh na co-dhùnaidhean tùsail aige cho iongantach. Chaidh pàipearan saidheansail a tha a’ toirt mion-fhiosrachadh air dòighean nan samhlaidhean, taisbeanadh agus toraidhean sònraichte fhoillseachadh, le aon phàipear a’ dèiligeadh ris an teannachadh inntinneach “sigma 8”.

Tha an teannachadh seo ag èirigh bho sgrùdadh air rèididheachd cùl-raon cosmaigeach a’ mhicrowave, fuigheall lag den Big Bang, a tha a’ moladh gum bu chòir cruinneachadh stuth anns a ’chruinne-cè a bhith nas fhollaisiche na chaidh fhaicinn. Le bhith a’ toirt a-steach raon farsaing de chaochladairean, bha an luchd-rannsachaidh an dòchas an eadar-dhealachadh seo fhuasgladh agus seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air a’ mhodal fuar dorcha.

Ged a tha fuasgladh iomlan air an teannachadh fhathast do-ruigsinneach, tha na samhlaidhean FLAMINGO air mion-fhiosrachadh deatamach fhoillseachadh: an fheum air stuth àbhaisteach a thoirt a-steach, còmhla ri cùis dhorcha, airson ro-innse nas cruinne. Ged a tha smachd aig an fhear mu dheireadh air eadar-obrachadh grabhataidh, chan urrainnear dearmad a dhèanamh air làthaireachd stuth àbhaisteach, leis na h-eadar-obrachaidhean a bharrachd aige leithid cuideam rèididheachd agus gaothan galactic. Tha comas aig na tha e a’ cur ris a’ bheàrn eadar modailean agus beachdan a dhùnadh.

Le bhith a’ toirt a-steach stuth àbhaisteach ann an samhlaidhean tha duilgheadasan a bharrachd ann mar thoradh air an eadar-obrachadh iom-fhillte. Ach, tha sgioba FLAMINGO air dòighean ionnsachaidh innealan a luathachadh gus buaidh gaothan galactic a chalpachadh. Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar ro-innsean bho dhiofar shamhlaidhean le dàta san t-saoghal fhìor, tha iad air ceum mòr a ghabhail a dh’ ionnsaigh tuigse nas coileanta air cruthachadh agus structar na cruinne.

Ged nach eil an dàta FLAMINGO fhathast ri fhaighinn gu poblach air sgàth cho mòr sa tha e, chan eil teagamh nach eil buaidh a’ phròiseict air ar tuigse air a’ chosmos domhainn. Mar a chumas sinn oirnn a’ sgrùdadh tùsan agus mean-fhàs ar cruinne-cè, tha FLAMINGO a’ seasamh mar theisteanas air ar n-eòlas gun stad agus na comasan iongantach a th’ aig reul-eòlas coimpiutaireachd an latha an-diugh.

CÀBHA

C: Dè a th 'ann am FLAMINGO?



Tha FLAMINGO na phròiseact anns a bheil samhlaidhean coimpiutair a tha ag amas air dìomhaireachdan tùs agus structar na cruinne fhuasgladh. Bidh e a’ cleachdadh teicneòlas ùr-nodha agus algorithms adhartach gus mean-fhàs de dhiofar phàirtean cosmach a mhodaladh.

C: Dè na prìomh phàirtean a chaidh a sgrùdadh ann an samhlaidhean FLAMINGO?



Bidh na samhlaidhean FLAMINGO a’ sgrùdadh giùlan agus eadar-obrachaidhean stuth àbhaisteach (leithid reultan agus galaxies), cùis dhorcha (an urra ri buaidhean grabhataidh), agus lùth dorcha (a’ stiùireadh leudachadh na cruinne).

C: Dè cho cudromach sa tha an teannachadh “sigma 8” air an deach dèiligeadh ann am fear de na pàipearan?



Tha an teannachadh “sigma 8” a’ toirt iomradh air an eadar-dhealachadh eadar cruinneachadh de stuth a tha air a ro-innse leis a’ mhodal fuar dorcha de stuth agus na thathas a’ faicinn anns a’ chruinne-cè. Tha fuasgladh air an teannachadh seo deatamach airson ar tuigse làithreach air mean-fhàs cosmach a dhearbhadh.

C: Carson a tha toirt a-steach cuspair àbhaisteach cudromach anns na samhlaidhean?



Ged a tha cuspair dorcha gu ìre mhòr a’ riaghladh eadar-obrachaidhean grabhataidh, bidh stuth àbhaisteach a’ cur tro fheachdan a bharrachd leithid cuideam rèididheachd agus gaothan galactic. Tha e deatamach gun tèid cùis àbhaisteach a thoirt a-steach gus ro-innse ceart a dhèanamh air na claonaidhean eadar modalan teòiridheach agus dàta amharc.

C: Ciamar a dhèilig luchd-rannsachaidh ri iom-fhillteachd eadar-obrachaidhean cuspair àbhaisteach anns na samhlaidhean?



Chleachd sgioba FLAMINGO dòighean ionnsachaidh innealan gus buaidh ghaothan galactic a chalpachadh. Chaidh grunn shamhlaidhean le diofar pharamadairean a choimeas ri beachdan fìor san t-saoghal, a’ leantainn gu ro-innse nas cruinne agus tuigse nas doimhne air structar na cruinne.

C: A bheil an dàta atharrais FLAMINGO ri fhaighinn don phoball?



An-dràsta, chan eil an dàta FLAMINGO ruigsinneach don phoball air sgàth cho mòr sa tha e. Ach, faodaidh daoine le ùidh fios a chuir chun ùghdar iomchaidh airson tuilleadh cheistean.