Saoghal Alien WASP-17 b: A’ faighinn a-mach sgòthan neo-àbhaisteach Quartz

Anns an raon mhòr de exoplanets, tha WASP-17 b a’ seasamh a-mach mar shaoghal dha-rìribh coimheach. Air a lorg ann an 2009 agus suidhichte mu 1320 bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh, tha feartan iongantach aig an fhuamhaire gas seo a tha ga eadar-dhealachadh bhon t-siostam grèine as aithne dhuinn. Le meud 1.9 tursan nas motha na Jupiter agus tomad dìreach 0.78 tursan nas motha na Jupiter, tha WASP-17 b air a mheas mar aon de na planaidean “as puffiest” aithnichte.

Is e an rud a tha dha-rìribh a’ suidheachadh WASP-17 b bho chèile cho faisg air an rionnag phàrant agus an seòrsachadh mar “Jupiter teth.” A ’crìochnachadh orbit ann an dìreach 3.7 latha air an Talamh, tha WASP-17 b a’ fuireach gu cunnartach faisg air an rionnag aige. Tha an dlùth-cheangal seo chan ann a-mhàin a’ leantainn gu rèididheachd dian ach bidh e cuideachd ag adhbhrachadh gum bi a’ phlanaid glaiste le làn làin, le aon taobh an-còmhnaidh a’ coimhead ris an rionnag agus an taobh eile an-còmhnaidh a’ comharrachadh an fhànais.

Mar thoradh air cho faisg ‘s a tha a’ phlanaid air an rionnag aice, tha an teòthachd aice ag èirigh gu timcheall air 1550 Kelvin no timcheall air 1280 ceum Celsius air an taobh latha aice. Is dòcha nach bi na teodhachd sin cho uamhasach ri cuid de exoplanets eile, leithid WASP-76 b, far am faod teòthachd an uachdar ruighinn 2400 ceum Celsius, ach tha iad fhathast ag adhbhrachadh uinneanan iongantach.

Rinn Teileasgop Fànais James Webb (JWST), an teileasgop fànais as adhartaiche a chaidh a chuir air bhog a-riamh, lorg ùr-nodha timcheall air WASP-17 b. A’ cleachdadh an Ionnsramaid Meadhan-Infridhearg (IRI), lorg an JWST gràineanan silica fìor-ghlan (SiO2), no èiteag, ann an àile an exoplanet. Is e seo a’ chiad uair a chaidh quartz fhaicinn timcheall air exoplanet sam bith.

Tha amharc roimhe air àileachdan exoplanet air silicates làn magnesium a nochdadh, leithid olivine agus pyroxene, ach cha deach èiteag fhìor a lorg gu ruige seo. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gur dòcha gur e a’ chuartan a chaidh fhaicinn ann an àile WASP-17 b na blocaichean togail airson gràinnean nas motha de silicates a lorgar air exoplanets nas fhuaire agus troich dhonn.

Tha sgrùdadh air co-dhèanamh sgòthan exoplanet deatamach airson tuigse fhaighinn air suidheachaidhean iomlan agus pròiseasan cruthachaidh. Tha làthaireachd quartz san àile a’ nochdadh clàr na h-àrainneachd de dhiofar stuthan agus a’ toirt sealladh dhuinn air mar a bhios iad a’ cumadh a’ phlanaid.

Fhad ‘s a tha mòran ri lorg fhathast mu na sgòthan èiteag air WASP-17 b, tha luchd-saidheans an amharas gu bheil iad gu sònraichte ann air an loidhne crìochnachaidh, a’ chrìoch eadar taobhan latha is oidhche na planaid. Tha an dearbh àireamh de èiteag fhathast mì-chinnteach, ach tha e soilleir gu bheil WASP-17 b a 'leantainn oirnn a' cur iongnadh oirnn leis na feartan eile san t-saoghal.

CÀBHA

Dè a tha a’ dèanamh WASP-17 b na exoplanet coimheach?

Tha WASP-17 b air a mheas mar exoplanet coimheach air sgàth a fheartan gu math eadar-dhealaichte an taca ri planaidean san t-siostam grèine againn. Is e fuamhaire gas a th’ ann a tha tòrr nas motha na Jupiter ach aig a bheil nas lugha de mhais, ga fhàgail air leth “puffy”. A bharrachd air an sin, tha cho faisg air an rionnag phàrant agus an cuairteachadh glaiste làn-mara a’ cur ri a nàdar coimheach.

Dè cho cudromach sa tha e lorg sgòthan quartz timcheall air WASP-17 b?

Tha lorg sgòthan quartz ann an àile WASP-17 b cudromach leis gu bheil e a’ toirt sealladh dhuinn air suidheachaidhean iomlan a’ phlanaid agus mar a bhios diofar stuthan a’ tighinn còmhla gus cumadh a thoirt air an àrainneachd aice. Cuidichidh an lorg seo le luchd-saidheans tuigse nas fheàrr fhaighinn air exoplanets agus na pròiseasan cruthachaidh aca.

Ciamar a rinn Teileasgop Fànais James Webb an lorg seo?

Chunnaic Teileasgop Fànais James Webb WASP-17 b airson timcheall air deich uairean a’ cleachdadh an Ionnsramaid Meadhan-Infridhearg (IRI). Le bhith a’ tomhas a’ bhuaidh a bha aig a bhith a’ dol tro àile an exoplanet air solas na rionnag, chomharraich an teileasgop comharra sònraichte nach b’ urrainnear a mhìneachadh ach le làthaireachd sgòthan èiteag san àile.

Carson a tha cho faisg ‘s a tha WASP-17 b air an rionnag aige cudromach?

Tha cho faisg ‘s a tha WASP-17 b air an rionnag aige a’ leantainn gu rèididheachd dian agus fìor theodhachd air an taobh latha. Bidh na suidheachaidhean sin ag adhbhrachadh uinneanan iongantach agus a’ cur ri nàdar coimheach an exoplanet. Le bhith a’ tuigsinn buaidh cho faisg ‘s a tha e, tha luchd-saidheans a’ cuideachadh le bhith a’ tuigsinn iomadachd siostaman exoplanetary.