Seallaidhean air orbitan agus cumaidhean planaidean corrach air am foillseachadh le teileasgop fànais James Webb

Chleachd sgrùdadh o chionn ghoirid air a stiùireadh le sgioba eadar-nàiseanta de reul-eòlaichean Teileasgop Fànais James Webb (JWST) gus trì planaidean corrach ann an Kuiper Belt a choimhead agus a sgrùdadh: Sedna, Gonggong, agus Quaoar. Chaidh na beachdan a dhèanamh a’ cleachdadh Webb’s Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) agus tha iad air seallaidhean ùra a thoirt seachad air orbitan agus sgrìobhadh nan nithean fad às sin.

Tha an Kuiper Belt na sgìre aig oir ar siostam grèine anns a bheil stuthan. Tha e air a bhith na thùs de lorg saidheansail agus tha e air pàirt chudromach a ghabhail ann a bhith a’ tuigsinn eachdraidh ar siostam grèine. Tha suidheachadh Kuiper Belt Objects (KBOn), ris an canar cuideachd Trans-Neptunian Objects (TNO), a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mu na sruthan grabhataidh a thug cumadh air siostam na grèine agus a’ toirt iomradh air eachdraidh fiùghantach imrich planaid.

Nochd an sgrùdadh, air a stiùireadh le Joshua Emery bho Oilthigh Arizona a Tuath, gu bheil na trì planaidean dwarf ann an Kuiper Belt a’ nochdadh sgrìobhaidhean inntinneach agus feartan orbital. Sheall na beachdan gu robh hydrocarbons aotrom ann agus moileciuilean organach iom-fhillte a thathas a’ creidsinn a tha mar thoradh air irradachadh meatan.

Bha obair roimhe a’ moladh gum faodadh deigh luaineach a bhith aig na planaidean corrach seo air an uachdar coltach ri buidhnean Trans-Neptunian eile leithid Pluto agus Eris. Ach, thog orbitan sònraichte Sedna, Gonggong, agus Quaoar ceistean mu làthaireachd nan luaineach sin mar thoradh air na diofar rèimean teothachd agus àrainneachdan irradachaidh a bhios iad a’ faighinn.

A’ cleachdadh ionnstramaid NIRSpec Webb, choimhead an sgioba air na trì planaidean corrach anns an speactram faisg air fo-dhearg. Sheall an speactram a thàinig às a sin pailteas ethan (C2H6) air na trì cuirp, le Sedna a’ nochdadh na h-ìrean as àirde. Chaidh acetylene (C2H2) agus ethylene (C2H4) a lorg cuideachd air Sedna. Tha na moileciuilean sin nan toraidhean irradachaidh dìreach de mheatan. Tha na h-eadar-dhealachaidhean ann am pailteas de na moileciuilean sin mar thoradh air na h-atharrachaidhean ann an teòthachd agus àrainneachdan irradachaidh a dh’ fhiosraich na planaidean corrach.

Tha na seallaidhean ùra sin a tha air an toirt seachad le beachdan JWST a’ cur ri ar tuigse air Kuiper Belt agus daineamaigs siostam na grèine a-muigh. Le bhith a’ sgrùdadh co-dhèanamh agus orbitan nan nithean fad às sin, faodaidh luchd-saidheans cumail orra a’ faighinn a-mach eachdraidh bheairteach agus mean-fhàs ar nàbaidheachd cosmach.

Mìneachaidhean:

- Kuiper Belt: sgìre aig oir ar siostam grèine taobh a-muigh orbit Neptune anns a bheil grunn nithean reòta.

- Rudan tar-Neptunian (TNO): Rudan a tha a’ cuairteachadh nas fhaide na orbit Neptune ann an oirean a-muigh siostam na grèine.

- Teileasgop fànais Seumas Webb (JWST): Teileasgop fànais air a chuir air bhog le NASA a tha air a dhealbhadh gus an cruinne-cè fhaicinn ann an solas infridhearg.

- Spectrometer faisg air fo-dhearg (NIRSpec): Inneal air an JWST a bhios a’ tomhas dèinead an t-solais anns an raon faisg air fo-dhearg.

- Planaichean corrach: cuirp celestial a tha a’ cuairteachadh na grèine, nach e monaidhean a th’ annta, agus aig a bheil cumadh cha mhòr spherical ach nach do dh’ fhuasgail an orbitan de sprùilleach eile.

- Irradachadh methan: Am pròiseas anns a bheil moileciuilean meatan fosgailte do rèididheachd, a’ leantainn gu cruthachadh mholacilean eile.

stòran:

- Emery, JP et al. (2023) “Ro-chlò-bhualadh Sgrùdaidh air Sedna, Gonggong, agus Quaoar” (Icarus)

- NASA - Misean Teileasgop Space James Webb