Bidh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ tighinn faisg air 25 bliadhna de shàr-mhathas orbital

Thairis air na 25 bliadhna a dh’ fhalbh, tha an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) air a bhith air leth cudromach ann a bhith ag adhartachadh ar tuigse mu sgrùdadh fànais. Mar a bhios an ISS a’ dlùthachadh ris a’ chlach-mhìle aige sa cheathramh linn, is fhiach meòrachadh air na chuir e ri rannsachadh saidheansail agus na leasanan a tha e air a theagasg dhuinn mu bhith beò agus ag obair ann an neoni grabhataidh.

Bhon a thòisich e, tha an ISS air a bhith na dhachaigh do speuradairean bho dhiofar nàiseanan agus air cuideachadh le deuchainnean ùr-nodha a’ sgrùdadh buaidh dìth cuideim, rèididheachd, agus uinneanan taobh a-muigh eile air fàs-bheairtean beò. Tha luchd-saidheans cuideachd air sgrùdaidhean a dhèanamh air cuspairean bho chùis dhorcha agus ghathan cosmach gu sreathan ozone na Talmhainn. Tha an t-eòlas a fhuaireadh bho na deuchainnean sin air a bhith air leth luachmhor ann a bhith ag ullachadh na slighe airson miseanan fànais fad-ùine san àm ri teachd chun na gealaich, Mars, agus nas fhaide air falbh.

A dh'aindeoin cho soirbheachail 'sa tha e, chan eil an ISS gun a dhùbhlain. Tha an soitheach-fànais mar-thà air a dhol thairis air an ùine obrachaidh a tha san amharc le deich bliadhna agus tha e a’ dol an sàs ann an àireamh de chùisean a tha a’ sìor fhàs, a’ toirt a-steach aodion èadhair agus fàilligeadh smeòraich. Tha suidheachadh cruaidh an fhànais a’ dèanamh na duilgheadasan sin nas miosa, agus tha crith-thalmhainn air adhbhrachadh le docaichean bàta-fànais agus gluasadan criutha a’ luathachadh a chrìonaidh.

Leis na duilgheadasan sin, tha NASA air co-dhùnadh duilich a dhèanamh an ISS a thoirt gu crìch agus a chuir air falbh a dh’aona ghnothach don Chuan Sèimh ro 2031. Ach, tha a’ bhuidheann fànais a’ toirt dearbhadh dhuinn nach bi ach glè bheag de chunnartan co-cheangailte ri teàrnadh, le dùil gun tig sprùilleach sam bith. tuineachadh air grunnd a’ chuain gun bhuaidhean mòra san fhad-ùine.

Agus sinn a’ fàgail soraidh leis an ISS, tha e nàdarrach a bhith ceasnachadh an robh an tasgadh £120 billean air fhìreanachadh. Tha luchd-càineadh ag argamaid gum faodadh an t-airgead a bhith air a riarachadh nas fheàrr do phròiseactan eile, leithid an Superconducting Super Collider. Le bhith a' cur dheth taic-airgid airson an inneal-losgaidh seo leig leis an Roinn Eòrpa an Large Hadron Collider a thogail, a tha air adhartas mòr saidheansail a dhèanamh.

Ach, tha àm ri teachd stèiseanan fànais fhathast soilleir. Tha dùthchannan mar na Stàitean Aonaichte, an Roinn Eòrpa, Iapan, Canada, agus na h-Innseachan uile gu gnìomhach a’ leasachadh na deuchainn-lannan orbit aca fhèin. Tha Sìona, air an làimh eile, mar-thà air a stèisean sgioba maireannach fhèin a stèidheachadh, Tiangong. Tha na Stàitean Aonaichte, ann an co-obrachadh le dùthchannan eile, an dùil dreach nas lugha den ISS ris an canar Gateway a thogail a bheir orbit air a’ ghealach. Tha companaidhean prìobhaideach leithid Axiom cuideachd a’ dol a-steach don mhargaidh sgrùdaidh fànais, ag amas air an ISS a leudachadh agus na stèiseanan fànais aca fhèin a chuir air bhog. Tha na h-oidhirpean sin a’ sealltainn gun lean sgrùdadh fànais a’ tighinn air adhart le com-pàirt an dà chuid riaghaltasan agus luchd-tionnsgain.

FAQ:

C: An do rinn an ISS adhbhar cudromach sam bith fhad ‘s a bha e ann?

A: Gu tur. Tha an ISS air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air a bhith beò agus ag obair ann an neoni grabhataidh, a tha deatamach airson miseanan fànais san àm ri teachd.

C: Am b’ urrainn don airgead a chaidh a chleachdadh airson an ISS a bhith air a thasgadh nas fheàrr ann an àiteachan eile?

F: Tha argamaid ann airson an tasgadh ath-stiùireadh gu pròiseactan eile leithid an Superconducting Super Collider, a dh’ fhaodadh a bhith air lorg mòr fhaighinn.

C: Dè a thèid an àite an ISS?

A: Tha planaichean aig dùthchannan leithid na Stàitean Aonaichte, an Roinn Eòrpa agus Sìona na stèiseanan fànais aca fhèin a leasachadh, fhad ‘s a tha companaidhean prìobhaideach a’ dol a-steach don ghnìomhachas leis na pròiseactan àrd-amasach aca fhèin airson stèisean fànais.

C: Ciamar a chuireas companaidhean prìobhaideach ri rannsachadh fànais?

F: Tha companaidhean prìobhaideach mar Axiom a’ leudachadh an ISS agus a’ cruthachadh na stèiseanan fànais aca fhèin, a’ stealladh seallaidhean ùra agus farpais a-steach don raon sgrùdaidh fànais.