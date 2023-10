Buaidh Atharrachadh Clìomaid air Fuaim fon Uisge ann an Cuantan an t-Saoghail

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris PeerJ a 'nochdadh gu bheil cuantan an t-saoghail a' fulang ìrean nas àirde de fhuaim fon uisge mar thoradh air atharrachadh gnàth-shìde. Air a stiùireadh le luchd-rannsachaidh bho NIOZ agus Oilthigh Utrecht, tha an sgrùdadh ag amas air buaidh teòthachd uisge agus searbhachd air sgaoileadh fuaim fon uisge.

A’ cleachdadh modaladh matamataigeach agus suidheachaidhean gnàth-shìde air an toirt seachad le pannal gnàth-shìde na DA IPCC, bidh an luchd-rannsachaidh a’ sgrùdadh buaidh atharrachadh clìomaid air fuaim cuantan. Tha iad a’ faighinn a-mach mar a bhios sgaoilidhean gasa taigh-glainne a’ sìor dhol am meud, gu bheil uisge na mara a’ fàs nas searbhaich. Nuair a thèid a chur còmhla ri àrdachadh ann an teòthachd a’ chuain, tha an searbhachd seo a’ leigeil le fuaimean fon uisge siubhal nas fhaide anns a’ mhòr-chuid de roinnean a’ chuain.

Is e aon de phrìomh thoraidhean an sgrùdaidh gu bheil dùil gum bi am fuaim a thig bho shoithichean còig tursan nas àirde ann an àiteachan sònraichte ro dheireadh na linne. Bheir an àrdachadh mòr seo ann am fuaim buaidh mhòr air beatha na mara, oir cuiridh e bacadh air giùlan agus conaltradh iomadh gnè èisg agus mamalan mara.

A bharrachd air an sin, tha an sgrùdadh a’ nochdadh gun cruthaich atharrachaidhean ann an sreathan teodhachd air feadh a’ chuain, gu sònraichte anns a’ Chuan Atlantaig a tuath, “sianal fuaim” dealaichte a bhios ag obair mar thunail, a’ giùlan fhuaimean fada nas fhaide. Leanaidh seo gu àrdachadh seachd-decibel ann an ìrean fuaim fon uisge san roinn seo ro dheireadh na linne, a’ riochdachadh àrdachadh faisg air còig uiread ann an lùth fuaim fon uisge.

Tha dùil gum bi buaidh mhòr aig na h-atharrachaidhean sin ann am fuaim fon uisge, eadhon fo shuidheachaidhean gnàth-shìde meadhanach. Tha beatha na mara gu mòr an urra ri fuaim airson conaltradh, leis gu bheil faicsinneachd fon uisge cuibhrichte. Cuiridh an àrdachadh fuaim a ghineadh daoine dragh air a’ chonaltradh seo agus bheir e buaidh fharsaing air eag-shiostam na mara gu lèir.

Tha an luchd-rannsachaidh gu mòr an sàs ann a bhith a’ tomhas fhuaimean fon uisge gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na dùbhlain a tha an lùib àrdachadh fuaim fon uisge. Tro mheasgachadh de rannsachadh teòiridheach agus deuchainneach, tha iad ag amas air seallaidhean deatamach a thoirt seachad air dìon beatha na mara an aghaidh atharrachadh clìomaid.

Ann an co-dhùnadh, mar a tha atharrachadh clìomaid a’ leantainn air adhart ag atharrachadh structar teirmeach nan cuantan, tha na h-ìrean fuaim fon uisge a tha a’ sìor fhàs nan cunnart mòr do eag-shiostaman na mara. Tha an t-eòlas a gheibhear bho na sgrùdaidhean sin deatamach airson a bhith a’ tuigsinn agus a’ lughdachadh buaidh atharrachadh clìomaid air beatha na mara.

