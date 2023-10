Buaidh mhaireannach mucan-mara: call ginteil ann an sluagh nam muc-mhara

Tha sgrùdadh ùr a’ nochdadh gu bheil iomadachd ginteil mhucan-mara, gu sònraichte mucan-mara gorma is druim, air a dhol sìos gu mòr ri linn na buaidhean sgriosail a bha aig mucan-mara malairteach san 20mh linn. Lorg an sgioba rannsachaidh eadar-nàiseanta seo le bhith a’ dèanamh anailis air cnàmhan muc-mhara air an deagh ghleidheadh ​​a’ dol air ais còrr air 100 bliadhna, a chaidh a lorg faisg air stèiseanan mucan-mara trèigte aig Eilean South Georgia anns a’ Chuan Siar a Deas.

Bha an sgrùdadh a 'cuimseachadh air trì gnèithean: mucan-mara gorma, mucan-mara agus cùl-chrom. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gu bheil mucan-mara gorma agus druim-droma air sreathan DNA slàn màthar a chall. Tha sreathan màthaireil cudromach leis gu bheil iad a’ giùlan chuimhneachain chultarail, leithid eòlas air àiteachan biadhaidh is briodachaidh, a thèid a ghluasad bho ghinealach gu ginealach. Tha call sliochd màthaireil a’ ciallachadh a bhith a’ call eòlas luachmhor.

Anns an 20mh linn, mar a bha àireamhan mhucan-mara a’ crìonadh air feadh na cruinne, thionndaidh mucan-mara an aire chun Leth-chruinne a Deas, agus mar thoradh air sin chaidh còrr air 2 mhillean muc-mhara a mharbhadh san sgìre a-mhàin. B’ e Eilean Georgia a Deas, a tha mu 1,300 cilemeatair an ear air na h-Eileanan Faclanach, aon de na h-àiteachan far an deach stèiseanan mucan-mara a stèidheachadh. Chaidh mu 175,000 mucan-mara a mharbhadh faisg air an eilean aig an àm seo.

Ged a tha comharran gu bheil cuid de mhucan-mara anns a’ Chuan Siar a’ faighinn seachad air, tha iad fhathast gu math nas ìsle na na h-àireamhan ro-mhuc-mhara aca. Tha na h-ìrean gintinn slaodach de mhucan-mara mòra baleen, a’ toirt a-steach mucan-mara gorma is druim, a’ cur ris na h-àireamhan ìosal a th’ aca an-dràsta. Is ann ainneamh a chithear na mucan-mara suaicheanta sin fhathast ann an àrainnean sònraichte, a’ nochdadh gum faodadh iad a dhol à bith no àireamhan a dhol à bith san sgìre.

Tha an sgrùdadh a’ toirt dòchas faiceallach mu bhith a’ faighinn air ais gu h-iomlan mucan-mara gorma, cùl-chrom agus mucan-mara anns a’ Chuan Siar mar thoradh air an iomadachd ginteil àrd aca. Ach, chaidh sreathan DNA màthaireil ann am mucan-mara gorma agus druim-droma a chall. Ged a tha a’ mhòr-chuid de mhucan-mara a tha beò an-diugh nan sliochd bhon fheadhainn a thàinig beò bho àm nam mucan-mara, dh’ fhaodadh cuid a thàinig beò bhon àm sin fhathast. Leis gum faod na mucan-mara sin a bhith beò airson 90 bliadhna no barrachd, tha èiginn ann am fiosrachadh ginteil aca a chlàradh mus tèid e air chall gu bràth.

Tha tuigse air eachdraidh ginteil àireamhan muc-mhara deatamach gus fiosrachadh a thoirt do oidhirpean glèidhteachais agus gus na tha air fhàgail a dhìon. Tha luchd-saidheans ag amas air ionnsachadh bhon àm a dh'fhalbh gus tuilleadh call a lùghdachadh san àm ri teachd. Tha an rannsachadh a chaidh a dhèanamh air Eilean Georgia a Deas a’ toirt cothrom gun samhail airson eachdraidh ginteil mucan-mara a ghlèidheadh ​​gun chrìoch, ach dh’ fhaodadh àrdachadh ann an teodhachd mar thoradh air atharrachadh clìomaid bagairt air glèidheadh ​​DNA anns na cnàmhan.

Le bhith a’ tilgeil solas air buaidh mucan-mara malairteach, tha an sgrùdadh seo a’ cur cuideam air an fheum air oidhirpean leantainneach gus àireamhan mhucan-mara a dhìon agus a ghleidheadh. Tha e air leth cudromach a bhith a’ gleidheadh ​​dìleab ginteil nan creutairean eireachdail sin, leis gu bheil e a’ toirt cothrom dhuinn tuigse nas fheàrr fhaighinn air suidheachadh mucan-mara nar cuantan san àm a dh’ fhalbh, san latha an-diugh agus san àm ri teachd.

Stòr: Journal of Heredity