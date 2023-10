Uaineachadh Cearcallach an Sahara: Seallaidhean air Gnàth-shìde agus Sgaoileadh Ainmhidhean

Tha luchd-saidheans gnàth-shìde air faighinn a-mach o chionn ghoirid gu bheil fàsach an Sahara a’ dol tro amannan uaine bho àm gu àm, far a bheil raointean mòra de fhàsmhorachd a’ còmhdach na cruth-tìre a tha gu math bog. Bidh na h-ìrean uaine sin a’ tachairt timcheall air a h-uile 21,000 bliadhna agus tha iad air an comharrachadh le iomadachadh aibhnichean, lochan, agus beathaichean a tha an urra ri uisge. Stiùir Oilthigh Helsinki agus Oilthigh Bristol an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Communications.

Tha an sgrùdadh ag amas air a bhith a’ sgrùdadh na h-ìrean fliuch a dh’fhiosraich an Sahara, leis an uaineachadh as ùire a’ tachairt eadar 5,000 agus 15,000 bliadhna air ais. Le bhith a’ leasachadh modal gnàth-shìde ùr a chaidh a dhealbhadh gus atharrais air amannan tais Afraga a-Tuath, bha e comasach don luchd-rannsachaidh solas a chuir air adhbharan agus àm nan tachartasan sin.

Tha na h-atharrachaidhean ann an gnàth-shìde an Sahara mar thoradh air suidheachaidhean gluasadach orbital na Talmhainn, gu sònraichte an gluasad air an axis aige. Bidh an gluasad seo a’ toirt buaidh air eadar-dhealachaidhean ràitheil ann an cuairteachadh lùth na grèine agus cho dian sa tha uinneanan leithid am Monsoon Afraganach. Cha do ghabh modalan gnàth-shìde roimhe seo làn ìre nan amannan tais. Ach, tha am modail ùr a chaidh a leasachadh leis an sgioba rannsachaidh a’ toirt tuigse nas fheàrr air na suidheachaidhean fliuch anns an Sahara.

Tha am modail a’ nochdadh gu bheil amannan tais Afraga a-Tuath air tachairt timcheall air a h-uile 21,000 bliadhna thairis air na 800,000 bliadhna a dh’ fhalbh. Bidh samhraidhean nas blàithe anns an Leth-chruinne a Tuath a’ neartachadh siostam Monsoon Afraga an Iar, a’ leantainn gu barrachd sileadh anns an Sahara. Bidh seo, an uair sin, a’ brosnachadh fàs fàsmhorachd seòrsa Savannah air feadh na sgìre. Rè linn na deighe, chan eil an uaineachadh a’ tachairt leis gu bheil domhan-leud àrd còmhdaichte le deigh, a’ fuarachadh an àile agus a’ cuir às do na monsoons.

Tha tuigse air staid fàsmhorachd an Sahara chan ann a-mhàin inntinneach ach cuideachd cudromach airson sùil a chumail air gluasad bheathaichean a-steach agus a-mach às an sgìre. Tha an Sahara ag obair mar gheata a’ cumail smachd air sgaoileadh ghnèithean eadar Afraga a Tuath agus Fo-Sahara agus a-steach agus a-mach às a’ mhòr-thìr. Tha àite deatamach air a bhith aig an atharrachadh eadar ìrean tais agus tais ann an mean-fhàs agus sgaoileadh ghnèithean ann an Afraga.

Le bhith a’ modaladh amannan bog Afraga a-Tuath gu soirbheachail, faodaidh luchd-rannsachaidh sealladh nas fheàrr fhaighinn air sgaoilidhean daonna agus mean-fhàs ar gnè ann an Afraga.

stòran:

- Conaltradh Nàdair, sgrùdadh rannsachaidh foillsichte.

- Edward Armstrong, neach-saidheans gnàth-shìde aig Oilthigh Helsinki agus Oilthigh Bristol.