An lorg planaidean meud fon talamh: lorgan iongantach ann an 2020

Tha troich gheala, le radii meud na Talmhainn, air a bhith air am faicinn o chionn fhada mar thagraichean gealltanach airson planaidean meud fon Talamh a chomharrachadh agus sgrùdadh a dhèanamh air na h-àileachdan aca. Ach, thug a’ bhliadhna 2020 tionndadh iongantach don rannsachadh airson na saoghal so-ruigsinneach sin.

Ann an tionndadh caran ris nach robh dùil, thionndaidh a’ chiad phlanaid gluasaid a chaidh a lorg ann an 2020 gu bhith na phlanaid timcheall air meud Jupiter. Chaidh an lorg seo, a chaidh a dhèanamh le bhith a’ cleachdadh TESS photometry, eadar-dhealaichte bhon ghluasad a bhathas an dùil a bhith a’ lorg planaidean talmhainn nas lugha timcheall air troich gheala.

Gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air buaidh a’ cho-dhùnaidh seo, thòisich an luchd-rannsachaidh air mion-sgrùdadh cainneachdail, a’ toirt aire do gach cuid claon-bhreith geoimeatrach agus lorg. Bheachdaich iad air dà shuidheachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann: cuairteachadh radius “bun-trom” a thàinig bho dhàta Kepler agus cuairteachadh air a bhrosnachadh le astar radial “top-heavy”.

Bha toraidhean an anailis aca na adhbhar dragh. Bha an cuairteachadh luaths radial àrd-trom a’ ciallachadh gum biodh planaidean creagach, coltach ri meud na Talmhainn, gu math neo-àbhaisteach timcheall air troich gheala. Air an làimh eile, thog an cuairteachadh trom aig a’ bhonn, a rèir samhlaidhean teòiridheach agus deamografaigs exoplanet, ceistean mu cho gann ‘s a tha planaidean mòra an taca ri feadhainn talmhaidh.

Tha na co-dhùnaidhean iongantach seo a’ soilleireachadh cho iom-fhillte ‘s a tha siostaman exoplanetary agus a’ toirt dùbhlan do ar barailean mu na seòrsaichean planaidean a tha sinn an dùil a lorg timcheall air troich gheala. Ged a tha lorg saoghal de mheud Jupiter a’ toirt sealladh luachmhor air iomadachd shiostaman planaid, tha e cuideachd a’ cur cuideam air an fheum air tuilleadh sgrùdaidh is sgrùdaidh.

Mar a bhios luchd-saidheans a’ leantainn air adhart a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan na cruinne-cè, tha rannsachadh airson planaidean meud fon Talamh fhathast na raon brosnachail is mean-fhàs. Bheir gach lorg ùr sinn nas fhaisge air tuigse fhaighinn air iomadachd agus comas beatha taobh a-muigh ar siostam grèine fhèin.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a th’ ann an troich gheal?

F: 'S e rionnag beag, dùmhail a th' ann an troich gheal a tha a' riochdachadh na h-ìre mu dheireadh de mean-fhàs stellar airson rionnagan le tomadan coltach ri no nas ìsle na sin na grèine.

C: Dè a th' ann am biosignatures?

F: Is e comharran no comharran a ghabhas tomhas a th’ ann am bith-shoidhnichean a tha a’ nochdadh gu bheil beatha air planaid, leithid làthaireachd gasaichean sònraichte san àile aige.

C: Dè a th 'ann an photometry TESS?

A: Is e teileasgop fànais a th’ ann an TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) a chaidh a dhealbhadh gus exoplanets a lorg tro bhith a’ lorg tuiteam bho àm gu àm ann an soilleireachd nan rionnagan air adhbhrachadh le planaidean a’ dol air am beulaibh. Tha photometry a’ toirt iomradh air tomhas solais no cho dian sa tha rèididheachd electromagnetic air a sgaoileadh le nithean celestial.

C: Dè a th’ ann an claonadh lorgaidh?

A: Tha claonadh lorgaidh a’ toirt iomradh air na crìochan no na roghainnean gnèitheach ann an dòighean amharc a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air na seòrsaichean planaidean a tha nas dualtaich a bhith air an lorg. Faodaidh na claonaidhean sin buaidh a thoirt air cuairteachadh meudan planaid agus feartan a chì sinn ann an àireamhan exoplanet.

C: Ciamar a tha an lorg seo a’ toirt buaidh air ar tuigse air siostaman exoplanetary?

F: Tha lorg planaid meud Jupiter timcheall air troich gheal a’ toirt dùbhlan do na bha sinn an dùil agus a’ togail cheistean mu sgaoileadh diofar mheudan planaid anns na siostaman sin. Tha e a 'cur nar cuimhne gu bheil an cruinne-cè làn de rudan iongantach, agus tha mòran ri ionnsachadh fhathast mu iomadachd planaidean agus an cruthachadh.