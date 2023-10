Boeing Starliner: Ag ullachadh airson turas eachdraidheil chun ISS

Tha NASA agus Boeing ag ullachadh airson clach-mhìle chudromach ann an sgrùdadh fànais, agus iad ag obair gu dìcheallach gus crìoch a chuir air gnìomhachd dearbhaidh is dearbhaidh airson an itealan eachdraidheil a tha ri thighinn air bàta-fànais Boeing Starliner. Bidh am misean ùr-nodha seo a’ giùlan speuradairean chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) agus a’ comharrachadh a’ chiad mhisean le criutha aig an Starliner.

An toiseach airson a chuir air bhog sa Mhàrt, chaidh co-dhùnadh gum biodh cur air bhog sa Ghiblean na b’ fheàrr airson cuairteachadh criutha a tha ri thighinn agus miseanan ath-sholarachadh bathair as t-earrach. Bidh an t-atharrachadh seo a’ dèanamh cinnteach à co-òrdanachadh nas socair de ghnìomhachd deatamach airson soirbheachas a’ mhisean.

Chaidh speuradairean eòlach Butch Wilmore agus Suni Williams a thaghadh airson deuchainn itealaich sgioba Boeing Starliner (CFT). Bidh pàirt deatamach aig an eòlas agus an trèanadh aca ann an soirbheachas a’ mhisean seo.

Tha Boeing air a bhith ag obair gu gnìomhach air dèiligeadh ri riatanasan sàbhailteachd agus a’ dèanamh oidhirpean leigheas bathar-cruaidh cudromach taobh a-staigh goireas cinneasachaidh Starliner aig NASA Ceanadach. Is e aon taobh deatamach air a bheilear a’ dèiligeadh ri toirt air falbh no ath-leasachadh an teip P213, a chaidh a chrìochnachadh airson a’ chuaich àrd, agus a tha an-dràsta a’ dol air adhart airson a’ chuaich as ìsle. Nì innleadairean measaidhean mionaideach gus dèanamh cinnteach gu bheil teip sam bith a tha air fhàgail na chunnart iomchaidh.

Mar phàirt den ullachadh leantainneach, thathar an dùil dealbhadh ùr airson na paraisiut a chuir a-steach ro dheireadh na bliadhna. Bidh na paraisiutan sin a’ toirt a-steach atharrachaidhean a neartaicheas na prìomh loidhnichean crochaidh ceann-bhrat agus an droga agus na prìomh cheanglaichean bog paraisiut, agus mar sin ag àrdachadh sàbhailteachd iomlan.

Gus tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air gnìomhachd fad-ùine, tha Boeing agus NASA an dùil atharrachaidhean a dhèanamh air na bhalbhaichean siostam smachd teirmeach gnìomhach. Chaidh na h-atharrachaidhean sin a bhrosnachadh nuair a chaidh cùis bhalbhaichean seach-rathad radiator a lorg na bu thràithe am-bliadhna. Tha an dà sgioba air ceumannan ceartachaidh a ghabhail agus air ceumannan a bharrachd a mholadh, leithid glanadh siostam, ùrachadh phàirtean, agus lasachaidhean obrachaidh, gus casg a chuir air dùbhlain coltach ris san àm ri teachd.

Le faisg air 98% de na toraidhean teisteanais crìochnaichte mu thràth, tha dùil ri dùnadh air na toraidhean teisteanais a tha air fhàgail tràth ann an 2022. Chaidh adhartas mòr a dhèanamh cuideachd ann an raointean smachd sgioba làimhe agus mion-sgrùdadh siostam casg, a’ coinneachadh ri riatanasan riatanach airson soirbheachas a’ mhisean. .

Mar a bhios bathar-bog itealain CFT Boeing Starliner a’ dol fo dheuchainn agus modalan an t-soitheach-fànais a’ leantainn air adhart leis a’ ghiollachd ro-itealaich aca, tha togail-inntinn a’ togail airson a’ chlach-mhìle chudromach seo ann an sgrùdadh fànais. Tha na speuradairean NASA a chaidh a thaghadh airson misean CFT an-dràsta a’ faighinn trèanadh cruaidh, a’ co-obrachadh le sgiobaidhean, agus a’ gabhail pàirt ann an diofar shamhlaidhean gus dèanamh cinnteach gum bi misean soirbheachail ochd-latha aca don ISS.

Cum suas ris an adhartas as ùire air blog oifigeil a’ chriutha malairteach agus blog misean CFT, oir tha sinn gu mòr an dùil gun tèid am Boeing Starliner a chuir air bhog agus an ath chaibideil ann an itealan fànais daonna.

Ceistean Bitheanta

C: Cuin a tha an ceann-latha cur air bhog airson a’ chiad turas sgioba Boeing Starliner don ISS?

F: Is e an ceann-latha cur air bhog targaid sa Ghiblean, às deidh co-dhùnadh dèanamh cinnteach à co-òrdanachadh nas fheàrr le cuairteachadh criutha a tha ri thighinn agus miseanan ath-sholarachadh bathair as t-earrach.

C: Cò na speuradairean a chaidh a thaghadh airson Deuchainn Itealaich Sgioba Boeing Starliner?

F: Bidh na speuradairean eòlach Butch Wilmore agus Suni Williams air bòrd airson a’ chiad mhisean le criutha air bàta-fànais Boeing Starliner.

C: Dè na h-atharrachaidhean a thathas a’ dèanamh air bhalbhaichean siostam smachd teirmeach Starliner?

A: Thathas a’ dealbhadh atharrachaidhean gus gnìomhachd fad-ùine nam bhalbhaichean siostam smachd teirmeach gnìomhach a leasachadh às deidh cùis bhalbhaichean seach-rathad radiator a lorg. Tha na h-atharrachaidhean sin a’ toirt a-steach purgaidhean siostam, ùrachadh phàirtean, agus lasachaidhean obrachaidh.

C: Cuin as urrainn dhuinn a bhith an dùil ri deuchainn tuiteam an drogue ùraichte agus prìomh paraisiut?

F: Tha an deuchainn tuiteam air a phlanadh airson tràth ann an 2024 stèidhichte air a’ chlàr lìbhrigidh paraisiut gnàthach.

C: Dè an adhartas as ùire a thaobh teisteanas bàta-fànais Boeing Starliner?

A: Tha timcheall air 98% de na toraidhean teisteanais a tha a dhìth airson an deuchainn itealaich coileanta, agus tha dùil gun dùin na toraidhean teisteanais a tha air fhàgail tràth an ath-bhliadhna.