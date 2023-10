Gealach Ùr, Eclipse Ùr: Sealladh anns na speuran

Tha dannsa celestial gu bhith a’ gabhail àite ann an speur na h-oidhche, leis gu bheil eclipse gealaich a’ toirt sealladh dhuinn dà sheachdain às deidh eclipse grèine iongantach. Air a’ mhìos seo, air 28 Dàmhair, bidh a’ ghealach a’ frasadh oir a tuath sgàile na Talmhainn, a’ cruthachadh taisbeanadh lèirsinneach iongantach.

Fhad ‘s a bha an eclipse grèine o chionn ghoirid a’ toirt toileachas do luchd-èisteachd leis an “fhàinne teine” aca, bidh an eclipse gealaich pàirteach a tha ri thighinn na shealladh eadar-dhealaichte gu tur. Gu mì-fhortanach, is dòcha gun caill an fheadhainn a chunnaic eclipse na grèine an tachartas gealaich seo oir bidh e a’ tachairt tron ​​​​latha nuair a bhios a’ ghealach fon fàire. An turas seo, bidh an Leth-chruinne an Ear, a’ toirt a-steach Canada agus Sasainn Nuadh, ann am prìomh àite airson an eclipse fhaicinn.

Mar a bhios a’ ghealach ag èirigh ann an speur an fheasgair, faodaidh luchd-còmhnaidh sgìrean Mara Chanada sealladh fhaighinn den umbra, am pàirt as dorcha a-staigh de sgàil na Talmhainn, a’ sleamhnachadh far uachdar na gealaich. Is dòcha gum mothaich luchd-amhairc le sùilean biorach ann an Sasainn Nuadh cuideachd an sgàil-dhealbh lag air a’ penumbra, am pàirt a-muigh as aotrom den dubhar.

Gus an sealladh as fheàrr den eclipse a ghlacadh, cuimhnich gu bheil a ’ghealach ag èirigh dìreach mar a bhios a’ ghrian a ’dol, ag adhbhrachadh gum bi speur an fheasgair air a shoilleireachadh gu soilleir. Airson sealladh soilleir den ghealach, fuirich gus am bi an speur dorcha beagan agus a 'ghealach ag èirigh nas àirde os cionn fàire. Gheibh Talamh an Èisg agus Labrador eòlas air a’ mheadhan-eclipse timcheall air àm èirigh na gealaich, a’ toirt cothrom coimhead beagan nas fhaide.

Seo loidhne-tìm de thachartasan an eclipse (ann an àm ionadail):

- Gealach a’ dol a-steach gu penumbra: Chan eil ri fhaicinn

- Gealach a’ tighinn a-steach do umbra: Chan eil ri fhaicinn

- Meadhan-eclipse: 5:45f (EDT)

- Gealach a’ fàgail umbra: 5:52f (ADT)

- Gealach a’ fàgail penumbra: 6:26f (ADT)

Rè an eclipse, gluaisidh a 'ghealach mean air mhean bhon penumbra chun an umbra. Tòisichidh am penumbra, ceann a-muigh lag de sgàil na Talmhainn, a’ nochdadh dubhar lag air taobh clì na gealaich. Mar a thèid an ùine air adhart, thèid oir na gealaich a-steach don umbra as dorcha, a’ comharrachadh toiseach an eclipse pàirt. Cha chòmhdaich an t-umbra ach pàirt bheag de thrast-thomhas na gealaich, a’ ruighinn dìreach diùid bhon t-sloc Tycho.

Thig an eclipse gu crìch às deidh 77 mionaidean fhad ‘s a thig a’ ghealach a-mach às an umbra, a ’fàgail cuimhne inntinneach dhaibhsan a tha fortanach gu leòr a bhith ga fhaicinn.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta):

C: Dè a th’ ann an eclipse gealaich?

F: Bidh eclipse gealaich a’ tachairt nuair a tha an Talamh a’ co-thaobhadh eadar a’ ghrian agus a’ ghealach, a’ cur sgàil air a’ ghealach.

C: Am bi an eclipse gealaich a tha ri thighinn ri fhaicinn air feadh an t-saoghail?

F: Chan e, bidh an eclipse seo ri fhaicinn sa mhòr-chuid anns an Leth-chruinne an Ear, le Canada agus Sasainn Nuadh aig a bheil an sealladh as fheàrr.

C: Dè cho tric a bhios eclipses a’ tachairt?

F: Mar as trice bidh eclipses na grèine agus na gealaich a’ tighinn ann an càraidean, le eclipse gealaich a’ tachairt dà sheachdain ro no às deidh eclipse grèine.

C: Cuin a thachras an ath eclipse gealaich?

F: Bidh an ath eclipse gealaich na thachartas leth-sgeulach air 25 Màrt an ath-bhliadhna, airson Ameireagadh a Tuath agus a Deas.

C: Ciamar a gheibh mi an sealladh as fheàrr den eclipse?

F: Fuirich gus an tèid an speur nas dorcha agus a 'ghealach nas àirde os cionn na fàire gus dèanamh cinnteach gum bi sealladh soilleir ann. Beachdaich air telescopes no prosbaig a chleachdadh airson sealladh nas mionaidiche.

Mar a bhios a’ ghealach a’ tadhal air sgàile na Talmhainn, leig dhuinn tlachd a ghabhail ann an iongantasan ar cruinne-cè agus tlachd a ghabhail ann an amannan gluasadach a’ bhallet nèamhaidh seo.