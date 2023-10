Turas Bonkers agus Brilliant Fram: Dàn-thuras Dàna Saidheansail

Tha an turas Fram, air a stiùireadh leis an rannsachair Nirribhidh Fridtjof Nansen aig deireadh nan 1800n, fhathast mar aon de na tursan saidheansail as iongantaiche agus as cliùitiche ann an eachdraidh. B’ e an t-amas am Pòla a Tuath a ruighinn, gnìomh a bha air a bhith a’ seachnadh luchd-rannsachaidh airson linntean air sgàth suidheachadh cunnartach a’ Chuain Artaig reòta.

Eu-coltach ris an turas chun Phòla a Deas, a dh'fheumadh a dhol tarsainn air tìr, bha a bhith a' ruighinn a' Phòla a Tuath a' ciallachadh a bhith a' seòladh cuan reòta a bha daonnan a' gluasad. Bha na cuileagan deighe nan cunnart cunbhalach, oir bhiodh soithichean air am brùthadh agus air am pronnadh nuair a thigeadh an deigh còmhla. Cha b’ urrainn do dhuine dòigh a lorg gus faighinn seachad air a’ chnap-starra seo gus an do dh’ adhbhraich long-bhriseadh air taobh na Ruis den Artaig gun deach sruth a lorg a bha a’ sruthadh bho thaobh na Ruis gu taobh Chanada.

Dhealbhaich Nansen, còmhla ris an neach-togail shoithichean Albannach Cailean Archer, bàta rèabhlaideach air an robh am Fram a b’ urrainn seasamh ri cuideam na deighe. Chaidh an soitheach a thogail mar bhobhla measan fiodha, le cumadh cruinn agus stiùir a ghabhas toirt air ais. Bha e air a dhèanamh gu tur de dharach cruaidh agus air a dhealbhadh gus nochdadh suas nuair a bhiodh an deigh air a bhrùthadh, a’ leigeil leis fleòdradh air an uachdar agus a bhith air a ghiùlan leis an t-sruth chun Phòla a Tuath.

Dh'fhalbh an sgioba le luach còig bliadhna de sholarachadh agus bha iad a' feitheamh ris an deigh gus an giùlan chun cheann-uidhe aca. Ach, às deidh bliadhna gu leth, thuig iad nach robh iad air an cùrsa agus eu-coltach gun ruigeadh iad am Pòla a Tuath. Cho-dhùin Nansen agus companach coiseachd a dh'ionnsaigh a' phòla, ach bha gluasad na deighe ga dhèanamh do-dhèanta adhartas a dhèanamh. Mu dheireadh, bha aca ri tionndadh air ais agus lorg slighe air ais gu sìobhaltachd.

A dh’ aindeoin nach do choilean iad an amas mu dheireadh, bha turas Fram rèabhlaideach na dhòigh-obrach agus na thabhartas saidheansail. Chruinnich an sgioba dàta luachmhor air deigh na h-Artaig nach robh duine air fhaighinn airson ceud bliadhna. An-diugh, tha na tomhasan aca fhathast gan cleachdadh ann an rannsachadh saidheansail.

Ann an 2019, dh’ fheuch turas MOSAIC ri turas coltach ris an Fram, a’ cleachdadh an dàta a chruinnich sgioba Nansen mar iomradh. Ged a tha suidheachadh na deighe air atharrachadh thar ùine, tha luach saidheansail turas Fram fhathast cudromach.

Tha dàna, cruadalachd saidheansail, agus amaideas gnèitheach turas Fram ga fhàgail na chaibideil iongantach ann an eachdraidh sgrùdaidh. Tha e na theisteanas air feòrachas daonna agus am miann crìochan a phutadh, eadhon an aghaidh aimhreit.

