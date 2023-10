Bidh a’ chiad fosailean Miocene ann an Afraga an Ear a’ tilgeil solas air eachdraidh mean-fhàs

Tha sgioba eadar-nàiseanta de luchd-rannsachaidh, a’ gabhail a-steach Prògram Geochronology agus Geòlas an Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), air lorg inntinneach a dhèanamh ann an Afraga an Ear. Ann am pàipear a chaidh fhoillseachadh anns an iris iScience, tha an sgioba ag aithris gun lorg iad a’ chiad fosailean mamail Miocene ann am Pàirc Nàiseanta Gorongosa ann am Mozambique, làrach chudromach airson tuigse fhaighinn air mean-fhàs eag-shiostaman Afraganach agus a’ bhuaidh a th’ aige air an loidhne hominin.

Tha an sgrùdadh, air a stiùireadh leis an Dr Susana Carvalho bho Oilthigh Oxford, na phàirt de Phròiseact Paleo-Primate Gorongosa, a tha ag amas air bith-iomadachd a dhìon agus leasachadh sa choimhearsnachd ionadail a bhrosnachadh. Am measg co-dhùnaidhean na sgioba tha fiaclan fosail bho àm Miocene, a bha a’ dol bho 5 gu 23 millean bliadhna air ais agus a bha gu mòr an sàs ann an tùs magairean Afraganach.

A bharrachd air an sin, bha e comasach don luchd-rannsachaidh cinn-latha radiometric a dhearbhadh airson an cruthachadh geòlais ris an canar Mazamba, ath-chruthachadh paleovegetation san sgìre stèidhichte air pedogenic carbonates agus coilltean fosail, agus cunntas a thoirt air diofar fosailean, a’ toirt a-steach teàrnadh-mara mara agus neo-dhruim-altachain, snàgairean, mamalan talmhaidh, agus coilltean fosail bho àrainneachdan paleo cladaich. Gu sònraichte, lorg iad gnè ùr de hyrax mòr le cuideam eadar 124 agus 153 cileagram.

Tha an sgrùdadh ùr-nodha seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air sgìre Afraganach nach deach a sgrùdadh roimhe. Tha Mark Sier, neach-saidheans ceangailte aig CENIEH agus fear Marie Sklodowska-Curie aig Oilthigh Utrecht, a’ soilleireachadh cudromachd an rannsachaidh, ag ràdh, “Tha an sgrùdadh seo a’ fosgladh sealladh gu tur ùr air sgìre Afraganach a bha, gu ruige seo, falamh gu paleontologically. ” Tha Sier an-dràsta a’ sgrùdadh buaidh chuairtean orbital air grùidean ann an Afraga an Ear mar phàirt den phròiseact leantainneach aige.

Gu h-iomlan, tha lorg nam fosailean Miocene sin ann an Afraga an Ear a’ cur ri ar tuigse air eachdraidh mean-fhàs na sgìre agus a’ tilgeil solas air na pròiseasan a thug cumadh air eag-shiostaman Afraganach agus a thug buaidh air leasachadh hominins. Tha an rannsachadh a chaidh a dhèanamh ann am Pàirc Nàiseanta Gorongosa a’ daingneachadh cho cudromach sa tha sgrùdaidhean paleontological airson oidhirpean glèidhteachais agus iomairtean leasachaidh coimhearsnachd.

René Bobe et al, A’ chiad fosailean Miocene bho choilltean cladaich ann an Rift Afraga an Ear-dheas, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107644

Air a thoirt seachad le CENIEH

