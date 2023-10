Sàr-ghealach mu dheireadh na bliadhna a' lasadh suas an speur

Bidh an supermoon mu dheireadh den bhliadhna a’ soilleireachadh speur na h-oidhche a-nochd, a’ toirt sealladh iongantach dha rionnagan. Tha seo a’ comharrachadh deireadh sreath de cheithir supermoons ann an 2023, le dhà dhiubh a’ tachairt ann am mìos an Iuchair.

Tha supermoon, ris an canar cuideachd perigee-syzygy, a’ toirt iomradh air gealach làn no ùr a tha aig an aon àm ris an dòigh as fhaisge air a’ ghealach air an Talamh san orbit elliptical aice. Rè na h-ùine seo, tha a 'ghealach a' nochdadh nas motha agus nas gile na an àbhaist.

Tha dùil gum bi sàr-ghealach a-nochd a’ deàrrsadh gu soilleir aig 18:45 BST, a’ tarraing luchd-amhairc nan speuran leis an deàrrsadh mòr. Mar a bhios a’ ghealach a’ ruighinn cho faisg air an Talamh, thèid a soilleireachd àrdachadh, a’ cruthachadh taisbeanadh celestial celestial.

Tha dùil ri tachartasan Supermoon gu mòr agus tha iad a’ tàladh luchd-dealasach bho air feadh an t-saoghail. Tha an iongantas gun samhail a’ toirt cothrom ainneamh a bhith a’ faicinn bòidhchead agus mòrachd ar companach celestial faisg air làimh.

Ged a tha cudromachd saidheansail supermoons fhathast na chuspair sgrùdaidh, chan urrainnear a’ bhuaidh lèirsinneach aca a dhiùltadh. Tha an orb mòr, glòrmhor anns na speuran air a bhith air leth inntinneach agus air brosnachadh a thoirt do dhaoine, a’ brosnachadh mac-meanmna bàird, luchd-ealain agus luchd-bruadar tro eachdraidh.

Dèan cinnteach gun comharraich thu na mìosachain agad agus lorg àite soilleir airson sùil a thoirt air na speuran a-nochd fhad ‘s a tha an àrd-ghealach mu dheireadh den bhliadhna a’ nochdadh. Is e eòlas tarraingeach a th’ ann a tha a’ cur nar cuimhne iongantasan agus dìomhaireachdan na cruinne.

