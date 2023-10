An Cruinne-cè farsaing: Mapa cruinn air fhoillseachadh

Tha an dealbhadair Pablo Carlos Budassi air mapa cruinn tarraingeach a chruthachadh a sheallas cho farsaing sa tha an cruinne-cè. Tha am mapa toinnte seo a’ nochdadh siostam na grèine aig a mheadhan, leis an sgèile a’ dol sìos mean air mhean a dh’ionnsaigh na h-oirean a-muigh gus na structaran as fhaide air falbh agus as mòr a thaisbeanadh taobh a-staigh raon na cruinne a chithear.

Chan e a-mhàin gu bheil cruthachadh Budassi iongantach lèirsinneach ach tha e cuideachd na chuimhneachan air farsaingeachd iongantach an cosmos. Le bhith a’ cur siostam na grèine aig a’ mheadhan, tha am mapa a’ sealltainn ar suidheachadh taobh a-staigh na cruinne-cè, a’ leigeil leinn a bhith a’ cur luach air meud agus meud nan cuirp agus na structaran celestial taobh a-muigh ar nàbachd planaid fhèin.

Dhaibhsan a tha air an glacadh le dealbh ealain Budassi, tha riochdachaidhean a bharrachd den chruinne-cè ri fhaighinn air an làrach-lìn aige. Faodaidh luchd-tadhail clò-bhualaidhean, postairean agus stuthan eile a sgrùdadh a tha a’ taisbeanadh a mhìneachaidhean ealanta sònraichte air a’ chosmos.

Mar a bhios sinn a’ coimhead air a’ mhapa chruinn seo, tha sinn a’ cur nar cuimhne an àite iriosal againn taobh a-staigh grèis-bhrat mòr na cruinne. Bidh e a’ brosnachadh faireachdainn de dh’ ioghnadh agus de dh’ fhiosrachas, a’ toirt oirnn sgrùdadh nas fhaide a dhèanamh air doimhneachd an fhànais a-muigh. Anns an raon fharsaing seo, tha mìorbhailean gun àireamh a’ feitheamh ris an lorg sinn, agus tha mapa Budassi na gheata don turas chosmach seo.

Mìneachaidhean:

- Cruinne faicsinneach: An sgìre den chruinne-cè a tha ri fhaicinn dhuinn bhon Talamh, air a chuingealachadh le astar an t-solais agus aois na cruinne.

- Siostam grèine: siostam air a dhèanamh suas de rionnag, leithid a’ Ghrian, agus na planaidean, na gealaich, asteroids agus comets a tha a’ cuairteachadh timcheall oirre.

Source:

- Fiosrachadh air a thoirt seachad le Pablo Carlos Budassi.