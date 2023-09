A’ sgrùdadh Tràth-bhliadhnaichean na Cruinne: Cosm-eòlas Amharc agus Deuchainnean Rèidio

Tha Cynthia Chiang, àrd-ollamh fiosaig co-cheangailte aig Oilthigh McGill, air a bhith an-còmhnaidh air a tharraing gu bhith ag obair le a làmhan. Thug an dìoghras seo i gu raon eòlas-eòlas amharc, far am bi i a’ sgrùdadh tùs agus leasachadh a’ chosmos le bhith a’ cruinneachadh dàta mu bhliadhnaichean tràtha na cruinne.

Thòisich turas Chiang a-steach gu eòlas-eòlas amharc nuair a thadhail i air obair-lann aig Institiùd Teicneòlais California fhad ‘s a bha i a’ dèanamh tagradh airson sgoil cheumnach. Bha i air a beò-ghlacadh sa bhad leis an uidheamachd falamh agus cryostats, agus bha fios aice gu robh i airson an raon seo a leantainn. Às deidh dhi a dotaireachd a chrìochnachadh, chaidh i a-steach do sgioba saidheans teileasgop Planck gus sgrùdadh a dhèanamh air cùl-raon cosmic microwave (CMB). Ach, bha Chiang airson a bhith ag obair air an ionnstramaid aice fhèin a thogail.

Fhad ‘s a bha i a’ beachdachadh air na h-ath cheumannan aice, chuir Chiang seachad bliadhna aig a’ Phòla a Deas mar neach-saidheans geamhraidh airson Teileasgop a’ Phòla a Deas. Rè a h-ùine an sin, ghabh i ùidh ann an tonnan rèidio cosmaigeach agus rinn i an gluasad bho bhith a 'sgrùdadh microwave cosmaigeach gu tonnan rèidio cosmaigeach. Tha Chiang a-nis ag amas air togail, cleachdadh, agus obrachadh ionnstramaidean a lorgas comharran rèidio bho amannan cudromach na cruinne-cè, gu sònraichte na h-aoisean dorcha agus an latha cosmach.

Tha na linntean dorcha a’ toirt iomradh air àm nuair a bha a’ chruinne-cè gu ìre mhòr air a dhèanamh suas de gas haidridean neodrach. Thachair briseadh cosmach beagan nas fhaide air adhart nuair a chaidh na ciad rionnagan a chruthachadh. Tha e duilich na h-amannan sin fhaicinn, ag iarraidh air luchd-rannsachaidh a dhol gu àiteachan iomallach air an Talamh gus casg a chuir air a’ chòrr den chosmos a lughdachadh.

Tha ionnstramaidean làimhe Chiang ag amas air an t-solas a ghlacadh bhon chiad èirigh grèine cosmach agus na linntean dorcha roimhe. An-dràsta, chan eil ach aon sgioba, ris an canar EDGES, air aithris air beachdan a dh’ fhaodadh a bhith ann bho àm briseadh an latha cosmaigeach, ach tha na toraidhean aca fhathast feumach air dearbhadh no diùltadh bho ionnstramaidean eile.

Ann an agallamh le Quanta, tha Chiang a’ bruidhinn air na dh’fhiosraich i aig a’ Phòla a Deas, mion-fhiosrachadh na h-obrach aice ann an eòlas-eòlas amharc, agus an toileachas a th’ ann a bhith a’ fuasgladh dhìomhaireachd tro rannsachadh saidheansail.

Mìneachaidhean:

Cosmology amharc: Sgrùdadh air tùs, structar, agus mean-fhàs na cruinne tro bhith a’ cruinneachadh agus a’ mion-sgrùdadh dàta amharc.

Cùl-fhiosrachadh Cosmic Microwave (CMB): Rèididheachd relic bhon Bhrag Mhòr, a thathas a’ cleachdadh airson sgrùdadh a dhèanamh air a’ chruinne-cè tràth.

Linntean Dorcha Cosmic: Ùine anns a 'chruinne-cè tràth nuair a bha a' chruinne-cè gu ìre mhòr air a dhèanamh suas de ghas haidridean neodrach, a 'ciallachadh gu robh adhar dorcha gun rionnagan agus galaxies.

Dawn Cosmic: An àm nuair a thòisich a 'chiad rionnagan a' cruthachadh, a 'comharrachadh deireadh nan linntean dorcha. Bha na reultan tràth sin eadar-dhealaichte bho na rionnagan a chaidh fhaicinn ann an cruinne-cè an latha an-diugh.

Loidhne 21-ceudameatair: Ton-tonn rèidio sònraichte air a sgaoileadh le atoman hydrogen, a dh'fhaodar a chleachdadh gus diofar amannan a sgrùdadh ann an eachdraidh na cruinne.

stòran:

Tobar: Iris Quanta

Stòr ìomhaigh: Unsplash